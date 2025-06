La KTM Duke passe à l'électrique

On respire un peu mieux du côté de Mattighofen, en Autriche.

Avec le versement de la première traite de la dette aux créanciers grâce à de l'argent apporté par le géant indien Bajaj, le groupe KTM entrevoit quelque peu la lumière.

Un nouvel élan qui permet à la marque de continuer de développer ses projets en cours, parmi lesquels on retrouve la mobilité électrique.

Espérée depuis de longs mois, la première Duke 100 % électrique, par ailleurs développée en collaboration avec Bajaj, est exposée sous forme de concept au musée KTM.

Le prototype de la moto, dont on ignore encore quel est le stade exact de développement, a été immortalisé pour la première fois par Rok Bagoros, un cascadeur slovène.

Une Duke pour ouvrir le chapitre électrique de KTM

Ressemblant fortement à une 390 Duke classique, la première moto électrique siglée KTM reprend ainsi le même design que les derniers modèles de la famille Duke, avec une face avant agressive et des lignes affûtées.

Tout le châssis a cependant été entièrement revu, alors que l'on ne connaît pas encore les caractéristiques techniques exactes du moteur électrique, ni de la batterie qui l'alimente.

Exposé au public pour la première fois, le prototype de moto électrique KTM semble en effet encore loin de la sortie, de nombreux éléments restant à peaufiner si on en croit les premières photos de la machine.

Avec la prise de position de Bajaj au sein de l'entité KTM, et le succès croissant des motos électriques en Asie, on imagine facilement que le projet n'est toutefois pas complètement abandonné et suit actuellement toujours son cours.