La KTM 450 Rally Factory revient en édition limitée

En matière de motos off-road, KTM reste une valeur sûre.

Ultime version de sa moto d'enduro, la KTM 450 Rally Replica 2026 devrait une nouvelle fois faire figure de référence pour tous ceux qui ont le courage de s'attaquer aux courses off-road les plus exigeantes.

Le modèle de série 2026, est même quasiment identique à la version officielle Factory Rally.

La liste des spécifications devrait parler à tous les amateurs du genre.

Le moteur 450 cm³ à injection électronique, combiné à une boîte 6 vitesses et un embrayage hydraulique KTM est agrémenté de deux radiateurs séparés qui assurent un refroidissement optimal dans les conditions les plus extrêmes. Le cadre soudé à la main, découpé au laser et formé par hydroformage, offre pour sa part une bonne absorption des chocs et une grande stabilité en ligne droite, et ce, aussi grâce au bras oscillant en aluminium.

Une moto taillée pour les courses les plus extrêmes

Pour les étapes les plus longues dans les conditions les plus éprouvantes, trois réservoirs (deux à l’avant, un à l’arrière) offrent une capacité totale d’environ 34,5 litres. Le modèle 2026 de la KTM 450 Rally Replica est aussi équipé de suspensions WP PRO COMPONENTS, dont la fourche WP XACT PRO 7 548 à cartouche fermée de 48 mm à l’avant, montée sur des tés de fourche CNC avec un déport de 23 mm. Le té supérieur intègre un système PHDS et un amortisseur de direction SCOTTS. L’amortisseur arrière, WP XACT PRO 7750, est aussi entièrement réglable.

Le poste de pilotage, où les pilotes passent des centaines d’heures durant les épreuves est protégé par une bulle spécialement conçue pour améliorer l’aérodynamisme en réduisant les turbulences et donc la fatigue du pilote. Elle s’intègre à la tour de navigation en fibre de carbone, conçue pour accueillir le tableau de bord KTM avec voyants intégrés et fixations pour le système roadbook numérique. La moto dispose également d'un éclairage LED et d'un échappement Akrapovic en titane.

Seulement 155 exemplaires seront produits en série

Pour 2026, KTM produira seulement 150 unités de cette 450 Rally Replica, auxquelles s’ajouteront cinq exemplaires ultra-exclusifs d’une édition spéciale KTM 450 Rally Replica Sanders Edition en l’honneur de la victoire de Daniel Sanders au Dakar 2025 avec selle spéciale Dalla Valle, jantes Factory montées de pneus Michelin course, des disques de freins Factory, des bouchons de réservoirs personnalisés, un carter d'embrayage Hinson Factory, des protège-mains Factory, des patins de chaîne en carbone, des repose-pieds titane Factory, un pare-brise supplémentaire personnalisé (nom & numéro).

Un pack VIP avec participation exclusive au KTM Europe Adventure Rally 2025 et même la possibilité de rouler avec Daniel Sanders durant l'événement font aussi partie du package.