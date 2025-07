Le Grand Prix d'Argentine reviendra au calendrier en 2027… mais à Buenos Aires

Après neuf éditions sur le circuit de Termas de Rio Hondo, dont une ultime manche en mars dernier remportée par le pilote officiel Ducati, Marc Marquez, le Grand Prix d'Argentine sera absent du calendrier 2026 du championnat du monde MotoGP.

Une absence qui ne durera pas longtemps puisque dès 2027, les pilotes retrouveront le pays des Gauchos, et découvriront cette fois le tracé de l'Autodromo Oscar y Juan Galvez, situé tout près de Buenos Aires, la capitale argentine.

Changement de décor, donc pour le paddock MotoGP, qui prendra ses quartiers sur un circuit mythique, qui a accueilli à la fois des GP de Moto mais aussi de Formule 1 jusqu'à la fin des années 1990.

Avant de voir revenir les motos, le tracé va faire l'objet d'une profonde rénovation : « À partir du mois d'octobre, nous entreprendrons une rénovation complète du circuit qui comprendra des travaux de la piste, des stands, du paddock et des zones de sécurité en intégrant les dernières technologies. Grâce à cet investissement dans les infrastructures, la sécurité, la logistique et la connectivité, nous mettrons le site aux normes internationales » a confirmé Jorge Macri, le président du gouvernement de Buenos Aires.

Modernisé, le circuit de la capitale argentine compte accueillir environ 150 000 spectateurs pour suivre les courses de l'élite du sport moto mondial.

Le MotoGP de retour en Argentine dès 2027

Une confirmation également que le nouveau propriétaire du MotoGP, le groupe américain Liberty Media compte bien faire de la compétition une vitrine mondiale : « C'est une nouvelle passionnante pour le MotoGP et pour les fans argentins et latino-américains. C'est un site formidable qui nous place au cœur de Buenos Aires, qui sera un lieu incontournable non seulement pour le pays et le continent, mais également pour le monde entier. La passion des foules que nous avons vues lors des derniers Grands Prix en Argentine est légendaire et nous sommes ravis de leur faire savoir où et quand nous les reverrons. »