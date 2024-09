Intermot 2024 : les constructeurs répondent présents

Comme nous vous l’annoncions plus tôt cette année, le salon de la moto de Cologne, Intermot sera bel et bien de retour en 2024.

Désormais placé après le salon EICMA de Milan, qui se tiendra un mois plus tôt, Intermot va tenter de se réinventer, notamment en devenant un rendez-vous annuel, alors que jusque-là il se tenait tous les deux ans. Une périodicité ainsi faite car Intermot et Paris devaient alterner d’une année sur l’autre. La disparition du salon moto parisien rendant ainsi ce rythme caduc, Intermot sera désormais de retour chaque année, à la manière du salon de Milan, ou du Salon du 2 roues de Lyon, devenu au fil des éditions le second salon moto européen en terme de fréquentation.

Un renouveau attendu pour le salon Intermot

L’édition 2024 d’Intermot, qui se déroulera du 5 au 8 décembre prochains présentera aux visiteurs presque tous les modèles de la nouvelle saison. Et il y aura du beau monde.

Royal Enfield et SYM ont ainsi assuré les organisateurs de leur présence aux côtés d'autres grands constructeurs tels que Honda, BMW Motorrad, Yamaha, Kawasaki, Suzuki et Triumph.

Avec comme objectif de redynamiser l'expérience moto pour tous les fans, Intermot entend se concentrer sur ce qui est au cœur de l’événement : un aperçu unique des nouveaux modèles et des dernières tendances dans le domaine des accessoires.

L’accent sera également de plus en plus mis sur le groupe cible des 18-30 ans, et les utilisateurs urbains avec de nombreux modèles 125 cm3 et scooters en passant par les solutions de mobilité urbaine.