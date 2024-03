Le Salon du 2 Roues de Lyon bat des records

Après quatre jours particulièrement intenses, les organisateurs du Salon du 2 Roues de Lyon peuvent avoir le sentiment du devoir accompli.

Le salon lyonnais, qui s’est tenu la semaine dernière, et a refermé ses portes ce dimanche a battu des records de fréquentation, comme cela était espéré, avec plus de 150 000 visiteurs répartis durant les quatre jours de l’évènement.

Cette édition marque une nouvelle progression de la fréquentation du salon moto, qui avait cette année misé sur l’agrandissement de sa surface d’exposition, sur le développement de l’espace Mobilité électrique (2 000 m²) et sur la refonte de l’espace Custom, sur plus de 9 000 m².

Un choix gagnant pour les organisateurs, qui sous l’égide de Jack Monchanin, chef d’orchestre de l’équipe du Salon du 2 Roues de Lyon, peuvent se targuer d’être à la tête du second rendez-vous moto européen en termes de fréquentation, derrière la référence que constitue le salon EICMA de Milan. Le Salon du 2 Roues de Lyon 2024 entre également dans l’Histoire d’Eurexpo avec la journée du samedi, qui a enregistré plus de 60 000 entrées. Du jamais en 37 ans d’existence pour Eurexpo.

« Mon moteur c’est la passion et le partage. Chaque année, avec mon équipe nous cherchons à toujours nous dépasser et essayer de surprendre encore en proposant de nouvelles animations ou expositions. C’est ensuite le public qui décide. Au terme de ces quatre jours, ce résultat me va droit au cœur et je souhaite remercier tous les visiteurs de la confiance exprimée à travers cette fréquentation record. C’est notre meilleure crédibilité », a déclaré Jack Monchanin.