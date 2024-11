Le salon moto de Milan fait le plein

L'impression perçue était donc fondée.

Il y avait du monde, beaucoup de monde même dans les travées de l'édition 2024 du salon EICMA de Milan.

Selon le communiqué officiel des organisateurs, ce sont ainsi plus de 600 000 participants qui ont été enregistrés durant l'évènement milanais, à l'occasion de sa 81ème édition. Soit 40 000 de plus que durant l'édition 2023.

Le nombre d'exposants présents est également record, plus de 770, représentant 45 pays et pas moins de 2 163 marques, avec un autre chiffre qui illustre l'attractivité de l'évènement : 26 % des entreprises présentes l'étaient pour la première fois.

Cette année, ce sont plus de 38 000 professionnels, provenant de 126 nations différentes, qui ont participé à l'événement, tandis que quasiment 8 000 journalistes, experts de la communication ou créateurs de contenu ont fait le déplacement jusqu'en Lombardie. Soit 13 % de plus, là encore que lors de l'édition 2023.

Une édition record pour le salon de MIlan 2024

Il y avait en effet de quoi s'émerveiller cette année encore, avec une superficie record de plus de 330 000 mètres carrés, la présence de tous les grands noms du marché moto, des spectacles, de nouveaux divertissements, des essais moto, etc.

À noter également les succès de l'espace Gaming, véritablement pris d'assaut par des milliers de visiteurs, de l'espace Start up & Security réalisé grâce à la collaboration et au soutien de l'ITA, l'Agence italienne du commerce pour la promotion à l'étranger et l'internationalisation des entreprises italiennes, ainsi que de l'exposition « EICMA : 110 ans de design à deux roues » mise en place pour célébrer l'anniversaire de l'événement à travers une sélection de 36 motos historiques et modernes.

EICMA 2024 est déjà dans le rétro, vivement EICMA 2025.