Alors qu’une bonne partie de l’Europe connaît un été caniculaire, l’ACEM (l’Association des constructeurs européens de motocycles) vient de sortir sa calculatrice pour faire le bilan de ce premier semestre 2026.

Et le constat est sans appel : la moto et le scooter ont la cote, avec des chiffres de vente qui ont de quoi donner le sourire aux constructeurs.

Sur les cinq poids lourds du marché européen (Italie, Espagne, Allemagne, France et Royaume-Uni), les immatriculations ont grimpé à 636 490 unités entre janvier et juin 2026. C’est une hausse spectaculaire de 16,8 % par rapport aux 545 127 machines écoulées lors du premier semestre 2025. Une période qui, il est vrai, n’avait pas non plus été particulièrement prolifique, la faute, notamment, à la vague de pré-immatriculations avant le passage à Euro5 +.

Tout de même, la période étant pour le moins anxiogène on aurait tort de bouder les petits plaisirs.

L’Allemagne et l’Espagne cartonnent, la France progresse lentement

Si l’on regarde le tableau dans le détail, la principale impulsion nous vient d’Allemagne avec 114 849 unités neuves immatriculées (soit une augmentation de 27,6 %). L’Espagne suit avec + 23,6 % et un volume de 141 101 unités. Le Royaume-Uni (54 962 unités, + 15,8 %) et l’Italie (220 776 unités, + 13,2 %) se positionnent aussi au-dessus d’une augmentation de 10 %, au contraire de la France, dont la progression entre le premier semestre de 2026 et celui de 2025 n’est « que » de 6,4 % avec 104 802 véhicules neufs immatriculés.

En termes de volumes, l’Italie reste l’indétrônable patronne du continent, suivie par l’Espagne, l’Allemagne, et la France qui complète le carré d’as.

« L’analyse des tendances à long terme révèle que les immatriculations de motos dépassent désormais de 27 % les niveaux d’avant la pandémie de 2019. Il ne s’agit pas d’une simple reprise, mais bien de la preuve d’un intérêt croissant et durable des consommateurs pour les deux-roues motorisés. La catégorie L (cyclomoteurs, motos et tricycles) a constamment démontré sa pertinence, tant comme solution de transport pratique que comme option de loisir pour les consommateurs européens. Il convient d’observer comment cette tendance évolue durant les mois d’automne avant de tirer des conclusions sur la dynamique durable du marché », a également commenté Antonio Perlot, secrétaire général de l’ACEM.