Pour la troisième fois consécutive, l’ouverture de la saison 2027 de MotoGP aura lieu en Thaïlande, sur le tracé de Buriram, du 5 au 7 mars prochains.

Ce rendez-vous ne sera l’occasion pour la catégorie reine d’entrer d’une nouvelle ère : il marquera l’inauguration en piste du nouveau règlement technique qui régira la catégorie reine jusqu’en 2031. Moteurs repensés (passage à 850 cm³), aérodynamisme bridé, dispositifs de correcteur d’assiette (ride-height devices) bannis… Buriram sera le tout premier juge de paix pour voir comment les constructeurs ont dompté cette nouvelle feuille blanche, et lesquels s’en sortent le mieux.

Si les machines seront donc scrutées de près, ce sera également le cas des pilotes, avec de nombreux changements sur la grille. Quartararo chez Honda, Bagnaia chez Aprilia, Pedro Acosta chez Ducati, Jorge Martin et Ai Ogura chez Yamaha, Alex Marquez et Fabio Di Giannantonio chez KTM, la valse des pilotes aura rarement été aussi intense, sans compter sur les rookies aux dents longues qui débarquent en catégorie reine.

Un saut dans l’inconnu pour la saison 2027 de MotoGP

Carmelo Ezpeleta, PDG de MotoGP Group (Dorna), ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur l’événement : « Accueillir la première manche de la saison de MotoGP pour la troisième année consécutive témoigne de la collaboration exceptionnelle que nous avons établie en Thaïlande et de la passion incroyable des fans. Buriram a toujours proposé l’un des meilleurs événements de notre calendrier, ce qui en fait le lieu idéal pour lancer la nouvelle ère technique du MotoGP. »

On a déjà hâte d’y être !