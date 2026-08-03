Voge SR 450 X : le scooter qui veut faire tomber les frontières entre GT et aventure

Le cœur du SR 450 X est sans doute son principal argument. Là où la plupart des scooters de moyenne cylindrée se contentent d'un monocylindre, Voge a choisi un bicylindre parallèle de 398 cc, à refroidissement liquide et injection électronique. Bridé pour le permis A2, il développe 42 ch à 8 000 tr/min et surtout 44 Nm de couple dès 5 750 tr/min.

Sur le papier, cette architecture promet davantage de souplesse, moins de vibrations et une meilleure aptitude aux longs trajets qu'un monocylindre traditionnel. Deux modes de conduite permettent par ailleurs d'adapter le caractère du moteur selon l'utilisation.

Le SR 450 X ne cherche pas à masquer ses ambitions. Son cadre en acier haute résistance est associé à des équipements rarement rencontrés dans cette catégorie. On retrouve notamment une fourche inversée KYB, réglable en compression et en détente, deux amortisseurs arrière KYB réglables en précharge et en compression, une roue avant de 17 pouces à rayons tubeless et une roue arrière de 14 pouces.

Cette combinaison rappelle davantage l'univers des trails que celui des scooters GT traditionnels. Avec une garde au sol de 180 mm, le Voge peut également s'aventurer sur des chemins où la plupart de ses concurrents atteignent rapidement leurs limites.

Le constructeur n'a pas non plus lésiné sur les composants. Le freinage associe un étrier radial J.Juan à quatre pistons à l'avant, un système Nissin à l'arrière, un ABS déconnectable sur la roue arrière et un contrôle de traction pouvant lui aussi être désactivé. Voge ajoute un frein de stationnement, particulièrement pratique lors des arrêts en pente.

Le Voge SR 450 X se veut un tueur de Honda X-ADV

L’opus revendique aussi un équipement impressionnant. C'est probablement sur ce terrain que le SR 450 X frappe le plus fort. À moins de 7 000 euros, il propose une dotation habituellement réservée à des modèles beaucoup plus onéreux.

Parmi les équipements de série figurent notamment un écran TFT couleur de 7 pouces, la connectivité Bluetooth, le contrôle de pression des pneus (TPMS), un démarrage sans clé, une ouverture électrique de la selle, deux ports USB, une prise 12 V, un pare-brise à réglage électrique, des poignées chauffantes à trois niveaux et une selle chauffante pour le pilote et le passager.

Voge pousse encore plus loin avec plusieurs dispositifs issus de l'automobile. Le SR 450 X reçoit ainsi un radar de surveillance des angles morts, une alerte de collision, un avertissement de freinage d'urgence et deux caméras embarquées, à l'avant et à l'arrière, capables d'enregistrer les trajets. Des équipements encore extrêmement rares sur le marché des scooters de moyenne cylindrée.

Le SR 450 X affiche clairement ses ambitions routières. Son réservoir de 18 litres promet une autonomie confortable, tandis que la selle placée à 795 mm reste accessible à la majorité des pilotes. Le coffre sous la selle peut accueillir un casque intégral accompagné d'un casque jet, complété par deux vide-poches verrouillables. Le passager bénéficie lui aussi d'une attention particulière avec une selle spécifique, des poignées dédiées et des repose-pieds escamotables. Les plus aventureux apprécieront même la présence de repose-pieds permettant de rouler debout lors des passages hors bitume.

Avec cette fiche technique, difficile de ne pas penser à plusieurs références du marché. Le SR 450 X vient clairement chasser sur les terres du Honda X-ADV, dont il reprend l'esprit « crossover », tout en restant nettement plus abordable. Il pourrait également séduire les clients attirés par le Kymco DTX 360, le SYM ADXTG 400 ou encore certains scooters GT traditionnels qui souhaitent davantage de polyvalence.

À 6 795 €, Voge mise clairement sur son traditionnel rapport qualité-prix. Car au-delà de son moteur bicylindre, c'est surtout son niveau d'équipement qui impressionne. Peu de scooters proposent aujourd'hui, à ce tarif, une suspension entièrement réglable, un pare-brise électrique, une selle et des poignées chauffantes, un radar d'angle mort, deux caméras embarquées et un tableau de bord TFT connecté.

Le SR 450 X illustre parfaitement l'évolution actuelle du marché. Les frontières entre scooter GT, trail routier et véhicule de loisirs deviennent de plus en plus floues. En proposant une machine capable d'assurer les trajets quotidiens tout en invitant à quitter l'asphalte à l'occasion d'une escapade, Voge répond à une demande grandissante de polyvalence.

Reste désormais la véritable inconnue : la route. Si les prestations dynamiques se montrent à la hauteur d'une fiche technique particulièrement séduisante, le SR 450 X pourrait bien devenir l'une des révélations de cette fin d'année 2026. Car sur le papier, rares sont les scooters capables d'offrir autant de technologie, d'équipement et de polyvalence pour un tarif aussi compétitif.