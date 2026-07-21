Devant la multiplication des trottinettes électriques, l’Italie a décidé de prendre des nouvelles mesures pour mieux encadrer cette nouvelle mobilité.

Répondant aux appels répétés des compagnies d’assurances (Ania) et du ministère des Transports (MIT), le gouvernement italien a fait passer un décret sans équivoque.

Désormais, tout propriétaire ou locataire de trottinette électrique doit obligatoirement immatriculer son engin via un dispositif d’identification (contrassegno identificativo) et souscrire une assurance responsabilité civile particulière. La démarche est à réaliser soi-même pour les usagers majeurs, ou par un tuteur légal pour les mineurs.

L’Italie franchit une étape, la France va-t-elle suivre ?

Cette décision intervient alors que l’Italie fait face à une explosion de l’accidentalité liée à ces engins de déplacement personnel motorisés (EDPM). Selon les derniers chiffres officiels, le bilan annuel a atteint 3 751 blessés et 23 décès sur les routes italiennes, des chiffres en hausse constante qui ont fini par pousser le gouvernement à réagir pour mieux encadrer l’utilisation des trottinettes électrique en circulation.

Profitant du caractère soudain et obligatoire de la mesure, certaines compagnies d’assurances ont ainsi subitement fait flamber leurs devis avec des primes pouvant atteindre jusqu’à 500 euros. Une situation surveillée de près par les associations de consommateurs transalpines.

L’initiative italienne prouve une chose : l’époque de l’anarchie urbaine à trottinette touche à sa fin. En France, si l’assurance Responsabilité Civile est théoriquement obligatoire depuis longtemps (bien que très peu contrôlée dans les faits), l’immatriculation obligatoire reste un serpent de mer qui pend tout de même au nez des utilisateurs