Dirons-nous bientôt « Adieu » à l’ABS ?

Obligatoire sur les motos neuves de plus de 125 cm3 en Europe, beaucoup de motards ont appris à piloter avec ce dispositif de sécurité qui fait aujourd’hui partie de notre quotidien.

Pourtant, Brembo, le géant italien pourrait l’avoir rendu obsolète avec l’invention de son système Sensify, dont la production en série va bientôt débuter en ce qui concerne l’automobile dans un premier temps.

Si l’ABS a incontestablement révolutionné la sécurité routière, permettant d’éviter de nombreux accidents, Brembo compte tout simplement le supprimer des motos au profit d’un système électronique.

La grande différence du Brembo Sensify par rapport à l’ABS traditionnel réside dans le fonctionnement même du système. Là où le freinage est assuré par un circuit hydraulique conventionnel : le pilote actionne la poignée ou la pédale, le fluide transmet la pression et l’ABS n’intervient que lorsqu’il détecte un risque de blocage d’une roue, Brembo le remplace par l’électronique.

Le futur du freinage selon Brembo

Utilisant une architecture de freinage « brake-by-wire », le freinage n’est ainsi plus directement dépendant du circuit hydraulique mais géré électroniquement par des capteurs et un logiciel capables de contrôler chaque roue indépendamment.

Ainsi, au lieu d’attendre le blocage, le système analyse en permanence le comportement du véhicule, la vitesse, les transferts de masse et même la conduite afin de déterminer en temps réel la force à appliquer sur chaque roue pour freiner sans aller jusqu’au blocage de la roue.

Ce système, prédictif plutôt qu’interventionniste pourrait donc se retrouver sur nos motos dans les prochaines années, Brembo assurant déjà qu’un grand constructeur (sans préciser lequel) l’intégrera bientôt sur ses modèles.