C’est le cauchemar absolu de tout motard : retrouver l’emplacement où l’on a garé son deux-roues désespérément vide.

Et les derniers chiffres de l’organisme Argos (le groupement des assureurs), publiés par la Mutuelle des Motards, font froid dans le dos. En France, en 2025 ce sont 16 000 motos et scooters qui ont été déclarés volés. Selon Argos, ce serait même en réalité environ 60 000 deux-roues qui seraient concernés, soit un véhicule dérobé toutes les 10 minutes.

Sans surprise, les voleurs ciblent principalement les endroits où l’on en trouve le plus : 55 % des vols se concentrent sur le trio de tête des régions les plus denses, à savoir l’Île-de-France, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes.

Près d’un vol sur deux a lieu dans un espace jugé « sécurisé » : garage collectif, parking résidentiel ou cour fermée. La grande majorité des motos volées étaient par ailleurs déjà équipées d’un antivol.

Problème, on fait aujourd’hui face à des équipes ultra-organisées, souvent formées aux techniques de pointe et parfois liées au grand banditisme. Aucun antivol n’est infaillible à 100 %, mais le but du jeu est de leur compliquer la vie au maximum pour qu’ils aillent voir ailleurs. Le conseil de la Mutuelle des Motards est donc le suivant : « Multiplier plusieurs couches de protection en combinant un antivol mécanique performant et attaché à un point fixe, un ou plusieurs dispositifs complémentaires (bloque-disque, alarme…), et, lorsque c’est possible, un stationnement visible ou surveillé. »

Comment éviter le vol de sa moto ou de son scooter ?

Dans 60 à 70 % des cas, le vol se fait par « enlèvement », et en quelques secondes. Il est donc vivement conseillé d’attache « systématiquement » la moto à un poteau ou une barrière solide avec une chaîne ou un antivol en U homologué SRA. Obliger les voleurs à sortir la meuleuse d’angle est souvent assez dissuasif. En plus du U, il est possible d’ajouter un bloque-disque à alarme. Enfin, l’utilisation d’un traceur GPS peut aussi s’avérer fort utile. Dans les premières heures suivant le vol, c’est l’outil ultime pour guider les forces de l’ordre avant que la moto ne soit désossée.

Côté palmarès des modèles les plus convoités par les réseaux, la logique du marché est respectée, mais avec quelques surprises notables malgré tout.

Les gros trails routiers haut de gamme, qui cartonnent chez les concessionnaires, trustent les premières places des vols. Mais fait inédit : deux sportives font leur entrée dans le Top 10. Preuve que la catégorie redevient sexy et que la valeur de ces machines attise les convoitises.

Le TOP 10 des motos les plus volées en 2025

LE TOP 10 des scooters les plus volés en 2025