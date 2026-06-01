Face au succès des « Offres Kawow 2026 », Kawasaki a décidé de prolonger l’opération jusqu’au 30 juin prochain, et ajoute même un peu d’exclusivité en intégrant désormais les nouvelles KLE500, KLE500 SE et Z650S millésime 2026 aux offres.

Les KLE500 2026, KLE500 SE 2026 et Z650 S peuvent ainsi bénéficier du bridage A2 à 1€ et des aides permis ou reprise ou accessoires.

Jusqu’au 30 juin, les « Offres Kawaow » c’est donc : le bridage A2 à 1 € sur les modèles compatibles 650 cm³ et 900 cm³ (70 kW), ainsi que sur la Z650S 2026 (limité aux 500 premiers dossiers), jusqu’à 900 € d’aide sur votre permis A1/A2 (500 dossiers) ou jusqu’à 1 100 € d’aide à la reprise lors de l’achat d’une Kawasaki neuve (400 premiers dossiers), ou jusqu’à 1 100 € d’accessoires Kawasaki offerts (500 dossiers) lors de l’achat d’une Kawasaki neuve.

À noter aussi, une remise exceptionnelle de 2 000 € sur les Ninja ZX-10R et Ninja ZX-10RR cumulable avec l’une des autres offres, soit un maximum de 3 000 € d’avantage client (sur les millésimes 2025 et antérieurs).

Des offres à saisir jusqu’au début de l’été

Les petites cylindrées sont aussi concernées avec la Kawasaki Z125 à partir de 4 089 € et la Ninja 125 à partir de 4 389 €, tout comme les modèles électriques (Z e-1 à partir de 4 999 € et Ninja e-1 à partir de 5 599 €) et hybrides (Z7 Hybrid et Ninja Hybrid à partir de 7 999 €).

La prolongation des offres concerne aussi le financement avec KawaDeal : 15 % de réduction sur la première année d’assurance Kawasaki pour les KLE500 (tous profils) ainsi que pour les Z900 et Z650 en permis A2.