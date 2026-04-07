Bridage à 1 euro, aide sur le permis moto et remises jusqu’à 2 000 euros, ce sont les offres Kawaow !
Jusqu’au 31 mai, Kawasaki drague à la fois les jeunes permis et les pistards. Avec les « Offres Kawaow », la marque japonaise propose des aides pour financer les formations A1 et A2, des remises immédiates allant jusqu’à 3 000 euros, des aides à la reprise ou des accessoires offerts.
Cette fois le printemps est bel et bien là !
Le retour des températures idéales pour rouler à moto, autant que l’arrivée progressive des millésimes 2026 dans les allées des concessionnaires, poussent la majorité des constructeurs à proposer des offres commerciales sur de nombreux modèles de leurs gammes afin de séduire les motards débutants comme ceux en quête de changement de monture.
Du côté de Kawasaki, la campagne commerciale printanière se matérialise sous la forme des « Offres Kawaow ».
Valables jusqu’au 31 mai sur les millésimes 2025 et antérieurs vendus neufs en concessions, elles prennent différentes formes : le bridage A2 pour 1 € sur les modèles compatibles 650 cm³ et 900 cm³ (70 kW), jusqu’à 900 € d’aide sur les formations aux permis A1 et A2, jusqu’à 1 100 € d’aide à la reprise lors de l’achat d’une Kawasaki neuve, ou encore jusqu’à 1 100 € d’accessoires Kawasaki offerts.
Par ailleurs, une remise de 2 000 € sur les Ninja ZX-10R et Ninja ZX-10RR (millésimes 2025 et avant) est également cumulable avec l’une des autres offres pour un maximum de 3 000 € d’avantage client.
Les 125, électriques et hybrides Kawasaki sont aussi particulièrement accessibles
D’autres offres spéciales sont aussi proposées sur les petites motos du catalogue, les Z125 et Ninja 125, qui sont respectivement affichées à partir de 4 089 € et 4 389 €.
Les modèles électriques et hybrides proposés par Kawasaki, les Z e-1, Ninja e-1 et hybrides Z 7 Hybrid et Ninja 7 Hybrid profitent quant à eux toujours de tarifs remisés, respectivement accessibles à 4 999 euros, 5 599 euros et 7 999 euros pour les deux motos hybrides.
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