C’est le 9 juin prochain que Ducati présentera son ultime nouveauté : la Desmo450 EDS.

Une déclinaison enduro, et surtout homologuée pour la route, de sa première moto off-road, la Desmo450 MX.

Au cœur de la moto on retrouvera donc le moteur monocylindre de 449,6 cm³ à distribution Desmodromique. Un bloc qui, sur la moto de cross Ducati, offre une puissance maximale de 63,5 chevaux à 9 400 tr/min, avec un couple maximal de 53,5 Nm à 7 500 tr/min et un régime maximal réglé à 11 900 tr/min. Une cylindrée qui pourrait même permettre à la future Ducati d’être alignée sur les épreuves de rallye-raid telles que le Dakar.

Les enduristes en rêvaient, Ducati l’a fait

L’électronique de pointe Ducati devrait aussi être de la partie. Pour rappel, la Desmo450 MX est équipée d’un système de contrôle de traction capable de détecter précisément le patinage (une première mondiale) réel de la roue arrière. Il identifie les phases de pilotage où il ne doit pas s’activer afin de ne pas limiter les performances de la moto. Ce Ducati Traction Control de la Desmo450 MX peut aussi être désactivé instantanément par le pilote lorsque cela est nécessaire, avant de se réactiver automatiquement peu après.

En attendant la présentation plus en détail de la moto prévue le 9 juin sur la chaîne YouTube officielle de Ducati puis sur Caradisiac, les précommandes sont désormais ouvertes chez certains distributeurs Ducati spécialisés en off-road.