Ducati dévoile sa première moto de cross, la Desmo 450MX

Le motocross est décidément à la mode chez les constructeurs. Y compris ceux que l'on n'attendait pas forcément sur le segment.

Après Triumph, voici que Ducati nous dévoile désormais sa nouvelle Desmo450 MX, sa première moto de cross.

La Desmo450 MX est même le premier modèle d'une gamme complète de motos tout-terrain qui intégreront le catalogue de la firme de Borgo Panigale par la suite.

"Au cours des 18 derniers mois, de nombreuses personnes m'ont demandé pourquoi Ducati avait décidé d'entrer dans le monde du motocross professionnel. La réponse est simple : Ducati est une entreprise en bonne santé qui génère des ressources et qui a donc l’opportunité de croître en s’ouvrant à un nouveau segment de passionnés", a déclaré Claudio Domenicali, la boss de Ducati. "Nous avons étudié notre culture d’entreprise et identifié ce qui caractérise Ducati comme aucune autre marque : la proximité entre le monde de la compétition et celui des motos de production. Nous avons également découvert que nous comptons de nombreux passionnés de tout-terrain au sein même de nos différents départements. Tout cela nous a permis de présenter aujourd’hui la Desmo450 MX : une moto accessible et performante, aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels, que nous continuerons à développer au plus haut niveau grâce à la compétition et à un réseau de distribution qui comprend véritablement les attentes des passionnés de motocross."

La Desmo450 MX est conçue autour d’un moteur monocylindre de 449,6 cm³ à distribution Desmodromique. Un bloc qui offre une puissance maximale de 63,5 chevaux à 9 400 tr/min, avec un couple maximal de 53,5 Nm à 7 500 tr/min. Le régime maximal est réglé à 11 900 tr/min. Une attention particulière a été portée au système de refroidissement, doté de radiateurs en forme de losange, une innovation dans le segment.

Le châssis de la Desmo450 MX repose sur un cadre périmétrique en aluminium. Une architecture légère qui permet au moteur de disposer de conduits d'admission et d'échappement aussi rectilignes que possible. Les ingénieurs de Borgo Panigale ont conçu une structure pesant 8,96 kg, caractérisée par un nombre minimal de soudures, qui contribue à contenir le poids total de la moto, qui, en configuration prête à l'emploi (sans carburant), atteint 104,8 kg.

La Ducati Desmo450 MX est aussi la première motocross au monde équipée d’un système de contrôle de traction capable de détecter précisément le patinage réel de la roue arrière (brevet en cours de dépôt). Ce système identifie les phases de pilotage où il ne doit pas s’activer afin de ne pas limiter les performances de la moto. Enfin, le Ducati Traction Control de la Desmo450 MX peut être désactivé instantanément par le pilote lorsque cela est nécessaire, avant de se réactiver automatiquement peu après.

Pour les suspensions, Ducati a fait appel à l'expérience en compétition de Showa, choisissant un système à ressort plutôt qu'à air pour une mise au point plus accessible. La fourche inversée de 49 mm est entièrement réglable, avec un débattement de 310 mm et dispose d'un traitement Kashima sur les tubes. L'amortisseur est également réglable, avec un débattement de roue de 301 mm. Pour le système de freinage, Ducati a collaboré avec le spécialiste italien Brembo. On retrouve un étrier flottant à deux pistons à l'avant et un étrier à simple piston à l'arrière avec des disques de frein Galfer mesurant 260 mm à l'avant et 240 mm à l'arrière.

Le remplacement du piston est prévu toutes les 45 heures, en même temps que le contrôle du jeu aux soupapes. La révision complète du moteur est recommandée toutes les 90 heures.

La nouvelle Ducati Desmo450 MX est déjà disponible à la commande chez certains concessionnaires pour une arrivée prévue en concession au mois de juin prochain.