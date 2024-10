Triumph ajoute la moto de cross TF 450-RC Edition à sa gamme 2025

En matière de moto-cross, Ricky Carmichael, aussi surnommé « The GOAT » (pour Greatest of all times : le plus grand de tous les temps en VF), sait exactement de quoi il parle.

Embauché par Triumph comme expert pour le développement de sa gamme de moto de cross, il a largement contribué à mettre au point la nouvelle TF 450-RC Edition présentée aujourd’hui par le constructeur anglais.

Une moto qui dispose d’un moteur monocylindre à SACT de 450 cm3 compact, optimisé et conçu pour la course et protégé par des carters en magnésium. Un bloc délivrant une puissance élevée (non précisée) tout en minimisant le poids de la moto (annoncé à 108 kg tous pleins faits).

Au cœur de ce moteur spécialement développé par Triumph pour la compétition, on retrouve notamment un piston en aluminium forgé Konig et des soupapes en titane DelWest. La boîte de vitesses à cinq rapports de la TF 450-RC est aussi équipée de série d'un quickshifter permettant de passer sans embrayer de la 2ème à la 5ème vitesse. La moto est équipée d'un corps de papillon Dellorto intégré à un système de gestion du moteur Athena qui permet aux pilotes de régler avec précision des paramètres tels que l'antipatinage et le contrôle de lancement via l'application pour smartphone MX Tune Pro. Le dispositif XTrig Holeshot permet de précharger la suspension avant, en abaissant le centre de gravité et en réduisant la portance de la roue avant pour une accélération optimale.

La TF 450-RC est dotée d'un châssis en aluminium et d’un cadre double berceau dont les soudures TIG ont été réalisées à la main. La suspension hélicoïdale KYB AOS est conçue pour une absorption des chocs et une maniabilité supérieures. Dotée d'un système de séparation air-huile (AOS), elle assure un amortissement plus doux et plus constant. L'amortisseur piggyback à trois voies est associé à ce système et permet un réglage précis de la compression, du rebond et de la précharge. La suspension peut ainsi être entièrement personnalisée en fonction des préférences du pilote et des conditions de piste. Côté freinage, on retrouve des étriers et leviers Brembo complétés de disques Galfer.

Enfin, la Triumph TF 450-RC est équipée de jantes D.I.DirtStar, associée à des pneumatiques Dunlop Geomax MX34.

Esthétiquement, la TF 450-RC Edition arbore une livrée mixant le jaune Performance de Triumph avec des accents noirs et blancs. Elle affiche également le numéro le numéro 4 emblématique de Ricky Carmichael, le logo « GOAT » et les logos des principaux sponsors.

Affichée à partir de 11 795 €, la Triumph TF 450-RC Edition sera disponible fin janvier 2025 dans les concessions Triumph spécialisées Motocross et Enduro.