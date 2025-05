Triumph investit le Castellet pour une journée de roulage sur piste ouverte à tous les pilotes

C'est l'un des lieux mythiques du paysage auto et moto tricolore : le circuit Paul Ricard du Castellet accueillera le 15 juillet prochain une journée de roulage organisée par le constructeur anglais Triumph.

Tous les passionnés de motos, possesseur d'une sportive ou d'un roadster, et ce quelle que soit la marque de la machine, sont conviés pour cette journée de roulage encadrée par des instructeurs diplômés.

Pour perfectionner sa conduite sur piste ou apprendre de nouvelles techniques de pilotage, cinq sessions de vingt minutes chacune, encadrées par des professionnels et par groupe de niveau, sont prévues tout au long de la journée.

Une journée de roulage moto sur le Castellet ouverte à tous

Des ateliers pédagogiques pour progresser sont également prévus durant la journée de roulage, dont le package global (facturé 270 euros pour la journée) comprend également l'assurance responsabilité civile ainsi que le repas du midi.

Pour participer, posséder le permis A ou A2 est obligatoire, tout comme disposer d'un équipement complet pour rouler sur circuit : combinaison cuir, casque intégral, gants, bottes, dorsale et sliders. La moto doit également être en parfait état, avec des pneus récents, des freins quasi neufs et une chaîne tendue, et ne doit pas dépasser 102 décibels en dynamique.

Pour tout savoir de l'évènement et réserver votre place, c'est directement sur le site officiel de Triumph que ça se passe.