Quartararo change de couleurs

Pour quelques heures, Fabio Quarataro et sa YZR-M1 vont troquer l'habituel et traditionnel bleu marine Yamaha contre une tenue rouge et blanche.

Et ce ne sera pas le seul dans ce cas puisque les quatre Yamaha de la grille MotoGP, les deux pilotes du team officiel : Quartararo et Rins, mais aussi les deux motos du team Prima Pramac (Miller et Oliveira) sont également concernées par cette livrée anniversaire.

Des couleurs inspirées de l'emblématique Yamaha YZF-R7 de 1999 pilotée par Noriyuki Haga en Championnat du monde de Superbike.

La séance photo de présentation de cette nouvelle livrée Yamaha a eu lieu jeudi après-midi (hier) sur la ligne d'arrivée du tracé d'Assen, en présence de l'une d'une des R7 de 1999 originales.

Du rouge et blanc pour Quartararo ce week-end à Assen

« Aujourd'hui, nous avons pu présenter la livrée avec laquelle nous courrons dimanche pour célébrer le 70e anniversaire de Yamaha. Cette combinaison de couleurs est magnifique et je pense qu'elle rendra ce week-end de Grand Prix encore plus mémorable. Elle ajoute une touche d'excitation supplémentaire », a commenté Fabio Quartararo.

Le pilote tricolore, en difficulté au Mugello entend profiter du tracé d'Assen, qui semble mieux convenir aux caractéristiques actuelles de sa moto, pour renouer avec les avant-postes en course après une série de résultats blancs.

Toutes les séries ayant une fin, on espère voir la livrée spéciale du pilote lui porter chance afin de renouer avec les bonnes sensations au guidon.