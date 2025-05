Le nouveau moteur V4 MotoGP en piste dès cette année, c'est le souhait de Yamaha

En net regain de forme depuis le début de cette saison 2025 de MotoGP, Fabio Quartararo et sa Yamaha M1 sont de nouveau parmi les plus rapides sur la grille.

Une situation qui pourrait prochainement se confirmer avec l'arrivée du tout nouveau moteur V4.

Une motorisation inédite pour la firme japonaise, alors que tous les autres constructeurs de la grille MotoGP ont déjà opté pour ce type d'architecture moteur.

Le moteur, qui a fait l'objet d'un développement très intense, entame son ultime phase de mise au point, comme l'a confirmé Paolo Pavesio, le directeur sportif de Yamaha : « Le projet bat son plein. Je tiens toutefois à souligner qu'il ne s'agit pas de reconstruire un moteur. Il s'agit d'une moto entièrement nouvelle, et nous travaillons à la rendre apte à la compétition. Outre la fonctionnalité pure, nous devons également créer un système de configuration pour la compétition. Ce n'est qu'alors que nous pourrons poursuivre les comparaisons internes avec la moto actuelle. »

Une nouvelle moto pour Fabio Quartararo

Avec des pilotes de développement comme Cal Crutchlow ou Andrea Dovizioso, le moteur V4 Yamaha a toutes les chances d'être parfaitement mis au point.

Il ne reste plus qu'à le tester en conditions réelles afin de mesurer son potentiel.

Une ultime étape avant d'en faire profiter ses pilotes officiels en championnat du monde MotoGP.

C'est le vœu actuel du team Yamaha, qui pousse pour réaliser des wildcards en course au plus vite : « Nous souhaitons faire une wildcard cette année, et ce dès que possible. Plus tôt nous pourrons réaliser ce test lors d'un week-end de Grand Prix, plus vite nous progresserons dans le développement. Cependant, j'exclus la possibilité de courir avec la V4 avant la pause estivale. J'espère que nous pourrons reprendre la compétition rapidement après la pause estivale. »

Une Yamaha V4 en MotoGP, c'est donc pour très bientôt !