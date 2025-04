L'inédit moteur V4 Yamaha entre en piste !

Evoqué depuis de long mois, le moteur V4 Yamaha était un secret de Polichinelle.

Si la firme japonaise avait déjà annoncé avoir lancé le programme de développement de ce moteur, une première dans son histoire sportive, son utilisation en piste restait plus floue.

Véritable révolution pour le constructeur japonais qui utilise actuellement un moteur de 4 cylindres en ligne, le développement d'un moteur V4, comme le reste des marques présentes en MotoGP, est en cours, et vient de franchir une nouvelle étape.

Pour la première fois, à l'occasion de tests privés qui se tiennent à Valence, sur le tracé Ricardo Tormo, Yamaha va faire évaluer ce nouveau bloc à ses pilotes d'essais. Une information annoncée par le directeur technique de Yamaha, Massimo Bartolini en personne : « Nous avons commencé à tester le moteur V4. »

L'Italien reste en revanche plus indécis sur l'avenir de ce nouveau moteur V4 : « développer un moteur et une moto prend du temps, et actuellement, nous en sommes au tout début. Nous n'avons pas encore eu la possibilité de comparer correctement les performances. »

Yamaha au même niveau que la concurrence avec un V4 ?

Toutefois la possibilité de voir une Yamaha V4 en MotoGP dès l'année prochaine est bien réelle, quoique soumise à une condition : « La moto de l'année prochaine aura le V4 si le moteur V4 sur la moto V4 est plus rapide que la moto actuelle »

Nul doute que Fabio Quartararo, qui est engagé avec Yamaha jusqu'à la fin de la saison 2026 aura également son mot à dire.