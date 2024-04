Fabio Quartararo prolonge avec Yamaha !

Particulièrement abattu, voire fataliste, quant au niveau de sa moto lors des deux premiers Grand Prix MotoGP de cette saison 2024, Fabio Quartararo avait annoncé à Portimao que sa décision concernant le choix de sa future équipe pour les prochaines saisons ne tarderait pas à être prise.

Le pilote français n’avait pas menti puisque deux semaines plus tard, Yamaha vient d’annoncer la prolongation de Fabio Quartararo pour deux saisons supplémentaires.

« Yamaha Motor Co., Ltd. est ravi d'annoncer que Fabio Quartararo restera au sein de l'équipe Yamaha Factory Racing MotoGP pour deux années supplémentaires. C'est avec grand plaisir que Yamaha Motor Co., Ltd. confirme Fabio Quartararo comme pilote Factory Yamaha pour les saisons 2025 et 2026. Garder le Français […] était la priorité absolue de l'usine d'Iwata, qui consacre tous ses efforts à soutenir Quartararo. Sa décision de « rester avec l'équipe bleue » a été influencée positivement par le fort engagement pris par Yamaha de revenir sur le chemin de la victoire avec le développement continu de l'YZR-M1. »

Malgré des résultats décevants depuis de longs mois, Fabio Quartararo va donc poursuivre l’aventure avec Yamaha, le constructeur qui lui a fait confiance en 2019, alors qu’il n’était encore qu’un pilote de Moto2 vainqueur d’une seule course en quatre saisons de championnat du monde, catégories Moto3 et Moto2 confondues. Une marque qui lui a tout de même permis d'être sacré champion du monde en 2021.

Un choix qui peut surprendre, mais que l’on espère payant pour le jeune pilote niçois, qui fêtera seulement ses 25 ans dans quelques jours.