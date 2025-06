De grandes ambitions pour la Superbike électrique clermontoise Sigma

Mené par les étudiants de l'école d'ingénieurs Sigma de Clermont-Ferrand, le projet Regen Superbike se veut pour le moins ambitieux, comme l'expliquent ses représentants : « Ce deux-roues inédit repose sur une conviction forte : l’innovation, la durabilité et la performance peuvent aller de pair. Nous souhaitons faire de ce modèle la moto de compétition offrant le meilleur ratio performance/autonomie au monde et devenir la première équipe à faire franchir la ligne d’arrivée à un modèle 100 % électrique lors des 24 Heures Motos 2029 au Mans ».

Voilà qui a le mérite d'être clair.

Le prototype, baptisé LMT01, encore en développement, a même pris la piste lors des dernières 24 Heures Motos pour un tour de parade. Testée sur un banc de puissance et en conditions réelles sur les circuits d'Issoire et de Nogaro, la Superbike électrique doit encore être peaufinée avant d'envisager une participation à ces mêmes 24 Heures Motos, mais cette fois en compétition.

Une Superbike électrique au Mans en 2029 ?

Les étudiants clermontois planchent notamment sur un système de régénération d'énergie positionné sur la roue avant de la moto (qui devrait même faire l'objet d'un dépôt de brevet) et sur un système de changement rapide de batterie afin de perdre le moins de temps possible lors de la manipulation d'une batterie qui pèse tout de même 80 kg. Ils ont déjà conçu et l’enveloppe batterie « type endurance » pour accueillir la future batterie dans des conditions de course.

Un ambitieux projet pour les étudiants ingénieurs clermontois, et un beau coup de projecteurs pour l'école Sigma.