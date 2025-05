La première moto de cross Ducati sort de l'usine

Premier modèle d'une gamme complète de motos tout-terrain spécialisées, conçues par Ducati pour s'adresser à de nouveaux clients et permettre à la marque italienne de s'attaquer à un nouveau segment, la Desmo450MX vient de franchir une nouvelle étape.

L'inédite moto de cross des Rouges est entrée en production il y a quelques jours à l'usine de Borgo Panigale.

Développée et testée pour briller en compétition et pour être puissante, légère et fiable, la Desmo450 MX repose sur un moteur desmodromique de 449,6 cm3 unique dans le monde du motocross, tandis que son châssis en aluminium et ses innovations électroniques, permettent d'offrir des performances élevées. Les spécifications exactes de la moto n'ont en revanche pas été communiquées par Ducati.

La cérémonie de lancement célébrant l'arrivée de la machine a rassemblé Tony Cairoli et Alessandro Lupino, deux pilotes de renom qui ont activement participé à son développement ainsi que l'état-major de Ducati.

" Nous disposons d'une ressource incroyable en interne sous la forme de nombreux passionnés de tout-terrain dans les différents départements. Tout cela nous a permis de présenter la Desmo450 MX : une moto facile et performante, pour les amateurs comme pour les professionnels " a déclaré Claudio Domenicali, le boss de la marque.

Une moto pensée pour la compétition

La Desmo450 MX propose également une nouveauté importante : c'est la première moto de cross au monde équipée d'un Traction Control capable de définir avec précision le patinage réel de la roue arrière et d'identifier les phases de conduite dans lesquelles il ne doit pas entrer en fonction afin de ne pas limiter les performances de la moto.

Pour compléter la dotation de série de la moto, le catalogue Ducati Performance regorge de propositions pour rapprocher la Desmo450 MX de la moto pilotée en Championnat du Monde MXGP par Jeremy Seewer et Mattia Guadagnini. Les pièces spéciales proposées comprennent des composants Factory usinés dans la masse, comme les moyeux de roue et les triples colliers, mais aussi un échappement complet, un silencieux Akrapovič en titane slip-on et des étriers de frein Brembo Racing. Une liste qui sera même progressivement étoffée.

La Ducati Desmo450 MX arrivera chez certains concessionnaires européens à partir de fin juillet 2025.