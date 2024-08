Ducati annonce son arrivée dans le monde de l’Enduro

Tony Cairoli a révélé que la motocross Ducati sera disponible à la vente en juillet 2025, à condition que les dernières phases de développement soient achevées comme prévu. Il a déclaré à MCN : "Le plan est d'abord de terminer la plateforme de motocross 250, c'est la prochaine étape. Ensuite, nous aurons des motos d'enduro." Cairoli a également mentionné que les motos d'enduro devraient être prêtes pour le marché en 2027, bien que la date de lancement reste à confirmer, car Ducati souhaite peaufiner chaque détail avant de lancer ces modèles.

Pendant ce temps, Ducati se prépare pour une entrée historique dans le Championnat du Monde MXGP avec Tony Cairoli lui-même. Le nonuple champion du monde participera au Grand Prix des Pays-Bas avec la Desmo450 MX, une moto qui sera alignée en compétition l'année prochaine et qui marquera l'arrivée de Ducati dans le segment hautement spécialisé du tout-terrain. Ce premier test, prévu les 17 et 18 août sur le circuit d'Arnhem, est une étape cruciale dans le développement de cette machine, qui devrait participer à l'ensemble du championnat en 2025.

Le programme de développement se poursuivra avec la cinquième manche du Championnat d'Italie à Castiglione del Lago, où Alessandro Lupino, également pilote Ducati, mène actuellement le classement général. Cette implication dans le motocross et l'enduro s'inscrit dans une stratégie plus large de Ducati visant à séduire les jeunes générations de motards. C'est également dans cet esprit que Ducati a lancé le tout nouveau Hypermotard 698 Mono.

Un manager de Ducati a confié à MCN : "C'est un monde complexe et très exigeant, mais pour finir, nous avons décidé d'aller de l'avant. L'une des raisons était que nous voulons aider les jeunes générations à découvrir le monde de Ducati." Cette approche montre clairement l'ambition de Ducati de s'imposer non seulement sur les pistes de course, mais aussi sur le marché des motos tout-terrain.

L'arrivée de Ducati dans le monde de l'enduro est une excellente nouvelle pour les passionnés de tout-terrain. Cette décision stratégique s'inscrit dans une volonté de diversification et de conquête de nouveaux marchés. Il faudra désormais attendre les premiers retours des pilotes et les essais routiers pour se faire une idée plus précise du potentiel de cette nouvelle moto.