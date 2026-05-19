78 lots à Ste Geneviève-des-Bois le 21 mai : votre monture pour l’été ?

Nous reprenons la direction de Sainte Geneviève-des-Bois pour la deuxième vente multisite ce mois-ci (vous pouvez retrouver celle du 7 mai en cliquant ici). 78 lots seront à votre disposition dans cette vente qui se déroulera ce jeudi 21 mai à partir de 10 heures.

Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, les sites internet d’Alcopa et d’interencheres vous permettront de découvrir tous les lots, d’enchérir ou tout simplement de suivre la vente.

Frais et conditions de vente

Pour les 50 cm3 (ou pour leurs équivalents en électrique), les frais sont fixes. Ils s’élèvent à 320 euros en plus du montant de l’adjudication. Pour ceux qui enchérissent via le site interencheres.com, il faudra rajouter 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines proposées lors de cette vente, les frais seront 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. Comptez en plus 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot). Et comme pour les 50 cm3, si vous portez vos enchères via interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Le règlement pourra être effectué par virement ou par carte bancaire.

Quoi qu’il en soit, si c’est la première fois que vous participez à une vente aux enchères, toutes les modalités seront précisées par le commissaire-priseur avant le début de la vente.

Des machines neuves, électriques, à trois ou quatre roues

Plusieurs machines neuves ou avec très peu de kilomètres seront une nouvelle fois disponibles à cette vente. On commence par ce scooter électrique Piaggio 1 de 2026 neuf (4 kilomètres au compteur). Il est estimé à 1 500 euros. Si vous êtes allergique à l’électrique (ça rime), un scooter Vespa Sprint 50 cm3 également de 2026 et avec 1 kilomètre affiché à son compteur sera proposé à partir de 2 500 euros.

Toujours en provenance d’Italie (même s’ils sont fabriqués un tout petit peu plus loin…), l’incontournable Piaggio MP3, ici en version 300 LT Sport, trouve à chaque vente son public. Cet exemplaire de 2017 avec un petit peu plus de 10 000 kilomètres à son compteur attend un minimum de 1 500 euros.

Si vous suivez les présentations des ventes aux enchères sur Caradisiac, cette Indian Chief ne vous semblera pas étrangère. En effet, cela fait plusieurs ventes où elle est proposée. À chaque fois, son estimation baisse. Pour rappel, elle est de 2016 et n’a que 146 kilomètres à son compteur. Ce jeudi 21 mai, elle sera annoncée à partir de 9 100 euros.

Une autre Indian neuve (79 kilomètres affichés) sera disponible. C’est une Scout Bobber de 2022 qui attendra au moins 7 800 euros.

Sur quatre roues, deux quads Yamaha YMF 110 cm3 de 2025 vous attendent. Ils sont neufs (encore dans leur caisse d’expédition) et l’estimation a été fixée à 2 800 euros pièce.

On tourne la page et on continue avec les motos.