Ancienne ou récente : quel sera votre choix ?

Peut-être êtes-vous à la recherche d’une nouvelle monture, d’un destrier pour l’été ou tout simplement d’une autre machine pour le plaisir ?

Que pensez-vous de cette petite BMW G 310 R ? Elle est de 2022, affiche (enfin, son compteur…) 15 576 kilomètres et compte changer de main contre au moins 1 700 euros (à récupérer sur le site de Paris-Sud).

Ce n’est pas encore une ancienne mais elle vient quand même de passer la vingtaine d’années. Cette Honda Goldwing 1800 cm3 n’a que 52 833 kilomètres. Avec son moteur six cylindres, elle est juste rodée. Pour cruiser au guidon de la belle, il faudra compter au moins 7 100 euros. À noter que vous pourrez aussi acquérir la version précédente, à savoir une 1500 GL, toujours en six cylindres, pour 2 200 euros. De 1989 avec 85 694 kilomètres, il est précisé qu’une erreur de VIN (un zéro de trop) sur la carte grise est observée et que le freinage à l’arrière manque d’efficacité.

Là, c’est un autre domaine. On se fout du confort. Seules les sensations comptent. Yamaha nous avait déjà fait le coup en commercialisant la sulfureuse V-Max et son V4 (surtout dans sa version US) explosif. Ici, on a perdu 2 cylindres mais on a gagné en cylindrée… Cette MT 01 de 2010 avec 36 717 kilomètres sera proposée à partir de 4 200 euros.

Pour représenter la catégorie des anciennes, c’est cette BMW R 80 G/S qui s’y colle. Elle est de 1988, n’a que 13 761 kilomètres et son estimation est proposée à 5 000 euros. Attention ! La cote des premières GS ne cesse de grimper…