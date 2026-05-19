Le Monstre à deux roues a trouvé preneur : La HF355 à moteur V8 Ferrari vendue pour 500 000 $ !

À ce prix-là, ce chef-d'œuvre sur deux roues coûte plus cher que la majorité des supercars de Maranello à quatre roues, mais ses spécifications techniques justifient pleinement ce tarif stratosphérique.

Il existe des motos extravagantes. Et puis il existe la HF355. Un objet mécanique tellement absurde, tellement excessif et tellement magnifique qu’il donne l’impression qu’un ingénieur de Maranello aurait perdu tout sens de la raison après une nuit passée à écouter hurler des V8 Ferrari des années 1990.

Le résultat ? Une machine unique au monde, construite autour du moteur d’une Ferrari F355, capable de développer plus de 400 chevaux… et qui vient d’être vendue pour environ 500 000 dollars. Oui, un demi-million.

Pour une moto artisanale. Ou plutôt pour ce qui ressemble à une œuvre d’art mécanique roulante. Derrière cette folie se cache Maxwell Hazan, le fondateur d’Hazan Motorworks, devenu depuis plusieurs années l’une des références absolues du custom ultra haut de gamme aux États-Unis.

Et selon Hazan lui-même, tout aurait commencé presque comme une blague. Il tombe un jour sur un V8 Ferrari F355 disponible à la vente en ligne et imagine ce que donnerait une moto construite autour de ce moteur.

Sauf qu’au lieu de laisser l’idée mourir dans un coin de sa tête, il décide de la fabriquer réellement. Dix-huit mois plus tard, la HF355 existe. Et elle semble sortie d’un univers parallèle où la Formule 1 des années Schumacher aurait fusionné avec une superbike futuriste.

Le cœur du monstre reste évidemment ce mythique V8 Ferrari atmosphérique de 3,5 litres, légèrement modifié mais toujours capable de délivrer environ 400 chevaux avec cette sonorité métallique hystérique qui a rendu la F355 culte.

Ferrari sur deux roues. Rien que l’idée paraît irréelle.

Mais le plus fou est ailleurs : le moteur devient directement un élément structurel de la moto, tant sa taille et son poids rendaient impossible une architecture classique.

Autour de lui, tout a été fabriqué à la main : cadre sur mesure ; bras oscillant artisanal ; habillage intégral en fibre de carbone ; suspension Öhlins ; freins Brembo GP4 ; échappement signé SC-Project reproduisant volontairement le hurlement des F1 des années 1990.

Et surtout : aucune assistance électronique. Aucune. Pas de contrôle de traction. Pas d’anti-wheeling. Pas d’électronique salvatrice. Juste 400 chevaux, un V8 Ferrari gigantesque et un pilote suffisamment courageux — ou inconscient — pour essayer d’exploiter la bête. Le chiffre qui fait sourire ? 265 kilos.

Dans le monde des hypersportives modernes, cela paraît énorme. Mais lorsqu’on réalise qu’il faut transporter un V8 Ferrari complet entre deux roues, cela devient presque miraculeux. Selon Hazan, l’engin pourrait théoriquement approcher les 300 km/h. “Théoriquement” étant probablement le mot le plus important de toute cette histoire.

Car au fond, personne n’achète réellement la HF355 pour battre des records de vitesse. On l’achète parce qu’elle représente quelque chose que l’industrie moderne ne produit presque plus : une création totalement irrationnelle.

Pas pensée pour le marché. Pas pensée pour la rentabilité. Pas pensée pour satisfaire des normes marketing ou des tableaux Excel. Juste construite parce qu’un passionné s’est demandé : “Et si on mettait un V8 Ferrari dans une moto ?”

Et quelque part, le plus incroyable n’est peut-être même pas qu’elle existe. C’est qu’un acheteur ait regardé cet objet délirant… puis décidé qu’un demi-million de dollars était un prix parfaitement raisonnable.