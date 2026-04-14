Ducati immortalisée par l’État italien : un simple timbre… ou la consécration ultime ?

La présentation officielle a eu lieu le jeudi 9 avril à Rome, dans la Sala degli Arazzi du Palazzo Piacentini, en présence de la Sous-secrétaire d’État à la Philatélie, Fausta Bergamotto. Claudio Domenicali, PDG de Ducati, n’a pas caché son émotion :

« 2026 représente un jalon extraordinaire pour Ducati, qui incarne cent ans d’histoire, de passion et d’expertise. Le Made in Italy fait partie de notre identité : une façon de travailler qui combine tradition et innovation et nous a permis d’imposer une vision distinctive de la technologie, du design et de la performance sur la scène internationale. Un parcours qui reçoit aujourd’hui une nouvelle reconnaissance grâce à des initiatives institutionnelles comme celle-ci, pour laquelle nous tenons à remercier le Ministre Adolfo Urso et le Ministère des Entreprises et du Made in Italy. »

Un objet de collection et de prestige

Fondée en 1926 à Borgo Panigale (Bologne), Ducati est passée des premières technologies radio à l’excellence mondiale en moto et en sport mécanique. Style, Sophistication et Performance : des valeurs gravées dans l’ADN de la marque. Ce n’est pas la première fois que la philatélie rend hommage à Ducati.

En 2022, un timbre de la série « Sport » avait déjà célébré le titre MotoGP de Francesco Bagnaia avec la Desmosedici GP22 aux couleurs du drapeau italien. Le timbre du centenaire est émis au tarif B. Un dossier philatélique spécial A4 (pliage triple) a également été créé : bloc de quatre timbres, timbre unique, carte postale oblitérée, carte philatélique, enveloppe premier jour et bulletin illustré. Le tout disponible dans les bureaux de poste philatéliques, les Espaces Philatélie et sur filatelia.it.

L’État italien officialise ce que tout le monde sait déjà : Ducati n’est pas seulement une marque de moto. C’est une icône du Made in Italy qui rayonne dans le monde entier. Cent ans de passion, de victoires et de style… et ce n’est que le début !

On ne peut pas nier que Ducati a gagné sa place au panthéon de l'industrie mondiale. Ce timbre est une invitation à se souvenir que, peu importe les remous actuels, le cœur de Bologne bat depuis 100 ans. Un siècle de "Desmo", de victoires et de passion qui ne se résume pas à quelques dixièmes de seconde sur un chronomètre.