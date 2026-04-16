Mais au fait, pourquoi les Ducati sont rouges ?

Le rouge Ducati n’est pas une couleur. C’est une trace historique. Une survivance d’un monde où le sport mécanique ne parlait pas encore de marques, mais de nations.

Bien avant que Ducati ou Ferrari ne deviennent des symboles globaux, la couleur servait simplement à identifier les pays en compétition. Au début du XXe siècle, les courses automobiles et motocyclistes fonctionnaient comme une rivalité internationale permanente. Chaque nation avait sa teinte : la France en bleu, le Royaume-Uni en vert, l’Espagne en jaune… et l’Italie en rouge.

À l’époque, rien de romantique. Aucun storytelling. Juste un code visuel pour distinguer les concurrents sur la piste. Puis les résultats ont fait le reste.

À mesure que les machines italiennes accumulaient les succès, ce rouge a cessé d’être un simple repère. Il est devenu une signature. Une couleur associée à la performance, à la vitesse, à une forme d’exubérance mécanique. Le terme « Rosso Corsa » s’impose progressivement, non pas comme une teinte précise, mais comme une famille de rouges vifs, pensés pour exister visuellement autant que sportivement.

Le tournant Ducati : les années 80 et le Superbike

Quand le sponsoring arrive dans les années 60, beaucoup de constructeurs abandonnent ces codes nationaux au profit des couleurs commerciales. Ferrari, elle, refuse. Elle garde le rouge. Ce choix, à l’époque presque conservateur, devient avec le temps un coup de génie identitaire.

Dans la moto, le mouvement est plus lent. Les marques italiennes n’ont pas immédiatement figé leur image. Les premières Ducati, notamment, n’étaient pas rouges. Métal brut, argent, finitions sobres : l’identité visuelle n’était pas encore un enjeu.

Le basculement intervient à la fin des années 80, avec l’arrivée de Ducati en Superbike. Là, tout change. La performance seule ne suffit plus. Il faut exister visuellement, marquer les esprits, imposer une présence. Le rouge s’impose alors comme une évidence.

Avec des machines comme la 851, la 888 puis la 916, Ducati ne choisit pas simplement une couleur. Elle s’approprie un héritage et le transforme en identité. Là où d’autres marques italiennes jouent avec ce code, Ducati le verrouille. Elle le rend indissociable de son image.

D’autres ont pourtant tenté leur lecture. MV Agusta a mêlé le rouge à l’argent pour créer une esthétique plus sophistiquée. Moto Guzzi a alterné entre tradition et variation. Cagiva et Gilera ont exploité le rouge dans des registres plus radicaux. Mais aucune n’a été aussi constante.

C’est cette constance qui fait la différence. Le rouge Ducati n’a jamais été abandonné, jamais dilué, jamais remis en question. Il est devenu une évidence visuelle, au point que l’on n’y pense même plus. Et c’est peut-être là que réside sa force.

On ne voit pas une Ducati rouge. On reconnaît une Ducati parce qu’elle est rouge. Le rouge Ducati n'est pas une couleur, c'est une conquête. En refusant de céder aux sirènes des sponsors qui auraient pu dénaturer leur robe, contrairement à d'autres écuries, Ducati a protégé son bien le plus précieux : son mythe. Aujourd'hui, que vous soyez à Tokyo, New York ou Bologne, le rouge ne signifie plus "Italie", il signifie "Ducati".