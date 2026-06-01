Après Royal Enfield et son concours de concessionnaires, c’est au tour du géant de Milwaukee de secouer le petit monde de la préparation.

Harley-Davidson vient d’annoncer le coup d’envoi du « Creators Custom Clash 2026 », un tout nouveau concours européen qui mélange culture custom à l’ancienne et communication moderne.

Le concept ? Six influenceurs et créateurs de contenu venus des quatre coins de l’Europe (Eskyas pour la France) s’associent avec un concessionnaire officiel de la marque avec comme objectif de prendre un modèle de série de la gamme Cruiser actuelle et le transformer en une machine unique.

Avec chacun un budget de 15 000 euros, les créateurs de contenus vont aussi documenter l’avancée du projet sur leurs propres réseaux sociaux. Les fans de la marque pourront ainsi suivre toutes les étapes de la prépa, des premiers croquis jusqu’aux finitions.

Les six machines seront dévoilées en ligne le 23 juin prochain, ce qui marquera l’ouverture officielle des votes du public.

Une préparation unique à gagner pour le vainqueur du concours

Pendant tout l’été, les créateurs vont rouler, tester et afficher leurs motos sur le bitume pour inciter leurs communautés respectives à voter en ligne. Le véritable juge de paix aura lieu en Autriche, lors de la mythique European Bike Week à Faaker See, du 8 au 13 septembre 2026.

C’est au milieu de milliers de bikers qui auront fait le déplacement que les six projets seront réunis physiquement pour la première fois face à un jury d’experts. Le résultat final sera déterminé par une combinaison des notes du jury et du vote en ligne du public.

Et le jeu en vaut la chandelle : le créateur qui remportera le concours repartira directement au guidon de sa Harley-Davidson personnalisée !