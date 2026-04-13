Après plusieurs années d’une stratégie commerciale assez floue, la nomination d’Artie Starrs à la tête de Harley-Davidson semble annoncer une reprise en main de la marque autour de ses valeurs historiques.

Dans cette optique, le constructeur américain a annoncé le lancement prochain d’une toute nouvelle plateforme baptisée « Ride » rendant hommage à plus d’un siècle de culture moto et ouvrant la voie à l’avenir de Harley-Davidson.

Harley-Davidson qui ne compte pas seulement des propriétaires de motos siglées HD, mais une véritable communauté de motards passionnés veut ainsi rassembler ses aficionados.

« Je suis ravi d’annoncer le lancement de la plateforme « Ride », qui marque une refonte complète de la marque, précédant le déploiement de notre stratégie en mai. Elle célèbre le plaisir et la joie que les gens ressentent en pilotant la meilleure moto du monde, une Harley-Davidson », a déclaré saus fausse modestie Artie Starrs, le boss de Harley-Davidson.

Harley-Davidson veut ouvrir un nouveau chapitre

Pour accompagner le lancement de sa plateforme, Harley-Davidson dévoile également une nouvelle identité visuelle marquée par le retour du logo historique Bar & Shield, un clin d’œil aux origines de la marque qui vient confirmer que l’héritage de la mythique firme de Milwaukee continue de jouer un rôle majeur dans la construction de l’avenir de Harley-Davidson.

Harley a aussi publié une vidéo rythmée par le titre emblématique « On the Road Again » de Willie Nelson. Tout un symbole pour une marque qui connaît un passage particulièrement difficile depuis maintenant plusieurs années.

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Et la firme de conclure : « Ride ouvre un nouveau chapitre, célébrant tous les motards, ceux qui nous accompagnent depuis nos débuts, et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre. Plus de motards. Plus d’aventures. Plus de liberté. Plus d’histoires à raconter. »