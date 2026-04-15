Dans quelques jours, Harley-Davidson va prendre la route et entamer sa grande tournée avec l’édition 2026 de l’Experience Tour.

L’événement offre la possibilité de tester les 16 modèles de la toute nouvelle gamme 2026 sur différents sites à travers la France.

L’Experience Tour propose les nouveautés Harley-Davidson 2026 à l’essai, y compris les Street Glide Limited, et Road Glide Limited. Les motards auront également l’occasion d’essayer l’ensemble des modèles Grand American Touring, Cruiser, Sport, et Adventure Touring 2026. Il sera possible pour chaque participant d’essayer au choix pendant une heure avec un instructeur diplômé d’état les dernières nouveautés de la firme de Milwaukee. Les modèles Street Bob et Nightster S seront aussi disponibles à l’essai en version A2 pour les jeunes permis.

Chaque ride est unique et personnalisé en fonction des envies de chacun avec un itinéraire adapté.

Ce roadshow a également pour objectif de faire découvrir à tous les motards l’univers Harley au sens large.

Le programme complet de l’Expérience Tour Harley-Davidson 2026

- Harley-Davidson Lille : 17 et 18 avril

- H-D St Maximin Chantilly : 24 et 25 avril

- H-D Metz Milwaukee Twin : 23 et 24 mai

- H-D Bordeaux : 30 et 31 mai

- Trail Adventure Days : du 26 au 28 juin

- Morzine Avoriaz Harley Days : du 11 au 14 juillet

- Golden Coast - Circuit Dijon-Prenois : du 28 au 30 août

- Alpes Aventure Motofestival : du 4 au 6 septembre

- H-D Prestige Motorcycles : 11 et 12 septembre

- H-D Nice Factory : 18 et 19 septembre

- H-D Paris Tour Eiffel : 25 et 26 septembre

Pour participer, il faut bien sûr posséder le permis moto et venir avec un casque homologué et un équipement de moto approprié. Les essais sont à réserver sur le site Internet de l’Experience Harley Tour.