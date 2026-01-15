Harley-Davidson dévoile sa gamme 2026 avec des coloris et une édition spéciale inédits

Harley-Davidson a dévoilé aujourd’hui sur Internet treize nouveaux modèles qui rejoignent sa gamme de motos 2026, et a diffusé en avant-première sur sa chaîne YouTube la vidéo de lancement des motos.

Parmi les nouveautés présentées aujourd’hui figurent les modèles Street Glide Limited et Road Glide Limited, qui représentent une évolution majeure de la plateforme Grand American Touring Harley-Davidson.

Ils bénéficient des dernières améliorations techniques et esthétiques de la gamme, ainsi que des performances optimales du nouveau moteur Milwaukee-Eight 117 VVT, d’un porte-bagages Grand Tour Pak revisité, d’un système Audio Harley-Davidson hautes performances développé par Rockford Fosgate, du système d’exploitation Harley-Davidson Skyline avec navigation intégrée sur écran tactile, et d’une multitude de nouveaux équipements de confort et de commodité pour le pilote et son passager.

On retrouve aussi la Pan America 1250 Limited. Parmi ses atouts, on retrouve un top-case et des valises latérales robustes en aluminium d’une capacité totale de 120 litres alors que le Quick Shifter Screamin’Eagle permet de passer les vitesses sans embrayage, en montée comme en descente. Une protection d’échappement, un sabot moteur en aluminium et une protection de radiateur sont aussi proposés de série. La position de la pédale de frein et du sélecteur de vitesse est réglable pour bénéficier d’un meilleur contrôle et d’un confort accru en position debout. Toutes les caractéristiques de la Pan America 1250 Special sont conservées, notamment les suspensions avant et arrière semi-actives, les roues à rayons Tubeless, la technologie d’éclairage adaptatif Daymaker, les neuf modes de pilotage sélectionnables, dont des modes tout-terrain, et un ensemble complet d’améliorations de sécurité signées Harley-Davidson. Le système de hauteur de selle adaptative (ARH) ajuste automatiquement la hauteur de la moto entre une position basse à l’arrêt et une hauteur optimale en mouvement. Les protège-mains et les poignées chauffantes sont de série. L’affichage et les informations multimédias, générés par l’appareil mobile du pilote compatible Bluetooth, sont présentés sur un écran tactile couleur TFT de 6,8 pouces. Le moteur Revolution Max 1250 est un V-Twin de 1250 cm3 à refroidissement liquide offre de belles performances : 149 chevaux à 8 750 tr/min, couple de 124 Nm à 6 750 tr/min.

Trois modèles de la Collection Enthusiast - Liberty Edition (Street Glide, Street Glide 3 Limited et Heritage Classic) célèbrent le 250e anniversaire de la fondation des États-Unis d’Amérique en arborant une peinture et des motifs exclusifs. Ces modèles arborent le coloris Midnight Ember, un noir métallisé exclusif à cette collection Liberty Edition. Les motifs spécifiques comprennent un aigle Liberty Edition sur les côtés du réservoir associé à un médaillon #1, un aigle Liberty Edition sur le carénage, ainsi que des éléments graphiques supplémentaires et des inserts Liberty Edition sur la console et les caches moteur. Les selles sont ornées de surpiqûres bleues, d’accents contrastants rouge, blanc et bleu, d’un panneau central en relief et du logo Bar & Shield brodé. Les modèles Street Glide et Heritage Classic Liberty Edition sont équipés d’un pare-brise teinté bleu. Les caractéristiques mécaniques de chaque modèle sont identiques à celles du modèle 2026 de série correspondant. Les motos de la Collection Enthusiast sont produites en quantités très limitées et la production de la Liberty Edition sera plafonnée à environ 2 500 exemplaires au total dans le monde.

Pour compléter la gamme de motos Harley-Davidson 2026, la collection Custom Vehicle Operation (CVO) en édition limitée comprend cinq modèles offrant une peinture haut de gamme : Street Glide ST, CVO, Street Glide Limited et CVO Street Glide 3 Limited, ainsi que les modèles CVO Road Glide ST et CVO Street Glide revisités.

Les Trikes évoluent aussi avec les nouveaux modèles Street Glide 3 Limited et Road Glide 3 de deuxième génération, dotés d’une suspension arrière entièrement repensée offrant un confort nettement amélioré au pilote et au passager, et profitent des performances exceptionnelles du nouveau moteur Milwaukee-Eight 117 VVT. Les deux modèles proposent des équipements de confort, des technologies et un style à la hauteur des motos haut de gamme Harley-Davidson Grand American Touring.