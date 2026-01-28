Toutes les infos sur l’arrivée de Harley-Davidson en MotoGP pour la saison 2026

Si vous pensiez que les Harley-Davidson étaient réservées aux balades tranquilles sur la Route 66, rangez vos clichés.

En s’associant au championnat du monde MotoGP à partir de cette saison 2026, la marque américaine transforme sa plateforme « Grand American Touring » en véritables bêtes de piste. On parle ici de machines équipées du V-Twin 131R spécialement préparées pour la course, largement allégées et dopées à l’électronique de pointe pour atteindre des vitesses de pointe de plus de 300 km/h.

Le plateau s’étoffe donc avec neuf pilotes confirmés répartis dans quatre équipes. Jeffrey Schuessler, le patron du programme racing chez Harley, ne cache pas son optimisme : « C’est une base solide, et les discussions se poursuivent avec d’autres écuries. » On attend désormais la liste définitive des pilotes.

Pour les fans, le format est conçu pour maximiser l’exposition. Lors des manches aux États-Unis, aux Pays-Bas ou en Autriche, la Course 1 aura lieu le samedi après-midi, juste après la course Sprint du MotoGP. Le dimanche sera consacré à la Course 2, assurant ainsi un week-end complet de « bagger racing ». À noter l’exception du Mugello, où les deux courses s’enchaîneront dès le samedi.

- États-Unis (Austin) 27 au 29 mars

- Italie (Mugello) 29 au 31 mai

- Pays-Bas (Assen) 26 au 28 juin

- Grande-Bretagne (Silverstone) 7 au 9 août

- Aragon (Espagne) 28 au 30 août

- Autriche (Red Bull Ring) 18 au 20 septembre

Les forfaits de billets sont d’ores et déjà en vente pour les six épreuves. Chaque forfait comprend un accès à une tribune Harley-Davidson, le parking moto réservé, une consigne casque et blouson (sous réserve de disponibilité), un pack exclusif fans Harley-Davidson, un accès au paddock et aux boxes des équipes ainsi qu’un accès au circuit MotoGP et à la toute nouvelle Fan-Zone Harley-Davidson.