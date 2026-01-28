Toutes les infos sur l’arrivée de Harley-Davidson en MotoGP pour la saison 2026
Les circuits de MotoGP vont résonner du son des Baggers Harley-Davidson cette année. La firme américaine vient de dévoiler les infos de sa première « Bagger World Cup », la catégorie internationale qui verra des Road Glide de plus de 200 chevaux s’affronter en lever de rideau des Grands Prix.
Si vous pensiez que les Harley-Davidson étaient réservées aux balades tranquilles sur la Route 66, rangez vos clichés.
En s’associant au championnat du monde MotoGP à partir de cette saison 2026, la marque américaine transforme sa plateforme « Grand American Touring » en véritables bêtes de piste. On parle ici de machines équipées du V-Twin 131R spécialement préparées pour la course, largement allégées et dopées à l’électronique de pointe pour atteindre des vitesses de pointe de plus de 300 km/h.
Le plateau s’étoffe donc avec neuf pilotes confirmés répartis dans quatre équipes. Jeffrey Schuessler, le patron du programme racing chez Harley, ne cache pas son optimisme : « C’est une base solide, et les discussions se poursuivent avec d’autres écuries. » On attend désormais la liste définitive des pilotes.
Pour les fans, le format est conçu pour maximiser l’exposition. Lors des manches aux États-Unis, aux Pays-Bas ou en Autriche, la Course 1 aura lieu le samedi après-midi, juste après la course Sprint du MotoGP. Le dimanche sera consacré à la Course 2, assurant ainsi un week-end complet de « bagger racing ». À noter l’exception du Mugello, où les deux courses s’enchaîneront dès le samedi.
Le calendrier complet de la Harley-Davidson Bagger World Cup 2026
- États-Unis (Austin) 27 au 29 mars
- Italie (Mugello) 29 au 31 mai
- Pays-Bas (Assen) 26 au 28 juin
- Grande-Bretagne (Silverstone) 7 au 9 août
- Aragon (Espagne) 28 au 30 août
- Autriche (Red Bull Ring) 18 au 20 septembre
Les forfaits de billets sont d’ores et déjà en vente pour les six épreuves. Chaque forfait comprend un accès à une tribune Harley-Davidson, le parking moto réservé, une consigne casque et blouson (sous réserve de disponibilité), un pack exclusif fans Harley-Davidson, un accès au paddock et aux boxes des équipes ainsi qu’un accès au circuit MotoGP et à la toute nouvelle Fan-Zone Harley-Davidson.
