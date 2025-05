Harley-Davidson arrive en MotoGP avec ses baggers !

Après avoir défrayé la chronique il y a quelques mois aux États-Unis, les baggers, ces grosses motos à l'américaine avec sacoches et carénage avant batwing vont aussi en découdre en piste en Europe.

Un nouveau championnat, en partenariat avec le MotoGP verra ainsi le jour en 2026.

Une compétition inédite qui comprendra 12 courses réparties sur six Grands Prix en Europe et en Amérique du Nord. Les pilotes s’affronteront deux fois par week-end au guidon de Harley-Davidson Road Glide spécialement préparées pour la course, à l'image de celles qui participaient au championnat américain « King of the Baggers ».

La grille devrait accueillir entre six et huit équipes, chacune alignant deux pilotes directement soutenus par Harley-Davidson Factory Racing.

Affichant 280 kg sur la balance, les Harley-Davidson de course disposent aussi d'une puissance de plus de 200 chevaux, avec un couple impressionnant de 280 Nm. De quoi offrir du grand spectacle.

Un championnat au spectacle garanti

Une perspective qui a de quoi mettre l'eau à la bouche des passionnés, et ravit Jochen Zetiz, le boss de la mythique firme de Milwaukee : « Il s’agit d’un pas audacieux dans les ambitions internationales de Harley-Davidson en matière de compétition. Depuis plus de 120 ans, Harley-Davidson repousse les limites de la performance sur route comme sur piste. Plus récemment, nous l’avons démontré dans le cadre du Championnat MotoAmerica Mission King of the Baggers ainsi qu’à travers des modèles axés sur la performance tels que notre nouvelle CVO RR ou la CVO Road Glide ST. Nous avons constaté à quel point la performance résonne auprès de nos pilotes et de nos fans et nous savons qu’ils en veulent plus ».