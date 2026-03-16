Comme l’on pouvait s’y attendre, l’actuel conflit au Moyen-Orient va directement impacter les sports mécaniques.

Si la Formule 1 a pris la décision d’annuler purement et simplement les épreuves à Bahreïn et en Arabie saoudite prévues en avril, le championnat du monde MotoGP a quant à lui décidé de miser sur un apaisement des tensions d’ici la fin de l’année en repoussant l’épreuve de Losail.

Par la voix de son indéboulonnable patron Carmelo Ezpeleta, la Dorna a annoncé cette décision il y a quelques heures : « Notre priorité absolue est la sécurité et le bien-être de toutes les personnes impliquées en MotoGP, de telle sorte que chaque Grand Prix se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il était également important pour nous d’informer nos fans le plus tôt possible. Par ailleurs, tous les détenteurs d’un billet auront la possibilité de le reporter au prochain événement. »

Face à un contexte géopolitique plus qu’instable, la sécurité des pilotes, des membres des équipes mais aussi des spectateurs prime. Une sage décision.

Une fin de saison MotoGP bouleversée

Initialement prévu pour lancer les hostilités printanières, le GP du Qatar se tiendra finalement le 8 novembre 2026. Un changement qui va radicalement modifier les conditions de course de l’épreuve qatarie, mais aussi le calendrier de fin de saison.

Le Grand Prix du Portugal à Portimão aura lieu le 22 novembre et la finale de la saison à Valence se déroulera quant à elle le 29 novembre.

Une fin tardive que l’on espère pleine de suspense.