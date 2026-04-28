Géant de l’automobile, le constructeur chinois Chery compte bien asseoir sa domination en se plaçant sur un tout nouveau marché, celui des deux-roues.

Dans le monde de la moto, la Chine connaît une croissance fulgurante, au point de désormais rivaliser avec les constructeurs historiques, japonais comme européens.

Le savoir-faire des constructeurs chinois, qui font preuve d’innovation, proposent des prix compétitifs et répondent aux besoins du marché s’impose de plus en plus en Europe. Et cela donne des idées à des acteurs que l’on n’attendait pas forcément sur le marché des deux-roues.

C’est le cas de Chery. Déjà occupé à se déployer en France, le constructeur chinois a profité du dernier salon de l’automobile de Pékin pour présenter, sous sa marque électrique iCar, une moto baptisée e-Vo REEV (Extended Range Electric Vehicle).

Une vraie innovation venue de Chine

Si le look général de la moto est résolument moderne, voire futuriste, et n’est pas sans rappeler la première moto électrique de Honda, la WN7, c’est du côté technique que le modèle intrigue.

Si elle ressemble à une moto 100 % électrique, elle ne l’est pas. En réalité, elle s’aventure sur un terrain jusqu’ici exploré uniquement par Kawasaki : celui des motos hybrides.

Elle combine propulsion électrique et moteur thermique, mais contrairement aux autres hybrides, l’e-Vo REEV ne fonctionne qu’en mode électrique, avec une transmission automatique.

L’unité thermique joue ici le rôle de prolongateur d’autonomie et de générateur pour recharger la batterie du moteur électrique. Une innovation sur le marché, présentée au stade de concept pour le moment.

On remarque également son cadre et son bras oscillant en aluminium, ses deux amortisseurs classiques à l’arrière et sa fourche inversée à l’avant, des freins à disque avec ABS, des étriers à quatre pistons à montage radial et un grand écran numérique.

Créée en 1997 et appartenant au gouvernement chinois, Chery met donc un pied dans l’industrie moto. Et ce n’est certainement pas pour y faire de la simple figuration.