La stratégie choc du géant chinois Chery pour conquérir le marché français 

Le groupe Chery vient de poser un jalon décisif pour son implantation sur le sol français. Pour porter le lancement commercial de ses deux nouvelles griffes, OMODA & Jaecoo, le constructeur a choisi de s’appuyer sur un partenaire avec le leaser Ayvens France.

Le financement, nerf de la guerre

Dans un marché français où la propriété individuelle s’efface au profit de l’usage, la maîtrise des solutions de financement est devenue le pivot central de toute stratégie de conquête. En s’alliant à Ayvens — filiale de la Société Générale — pour une durée initiale de 3 ans, sans limitation de volumes, Chery s’offre une machine opérationnelle d’envergure.

Sous le label OMODA & JAECOO Lease, les clients - particuliers ou entreprises auront accès à des offres de location longue durée (LLD) intégrant la maintenance et l’assistance. Un dispositif, opéré en marque blanche. Chery apporte les voitures et Ayvens gère le reste (le financement, les factures, l’assistance…).

"Ce partenariat démontre notre volonté de développer les marques sur l’ensemble des canaux pérennes, y compris le B2B", souligne Lionel French Keogh, directeur opérationnel du groupe Chery en France. De son côté Ayvens, peut capter les volumes de croissance d’un des nouveaux acteurs du secteur.

L’assaut sur les flottes

L’alliance avec Ayvens permet également à Chery de forcer les portes du marché B2B, traditionnellement conservateur et difficile d’accès pour les nouveaux entrants dépourvus d’historique. Ce partenariat permet au constructeur chinois d’accéder directement aux catalogues de référencement des cadres et salariés.

Si la priorité demeure la vente aux particuliers, le constructeur Chinois ne cache pas son intérêt pour les flottes. "Nos ambitions B2B au travers de la LLD notamment avoisinent 15-20 % de nos volumes" explique la marque. "Essentiellement PME/artisans (taxis…) au travers des flottes de proximité mais également les professions libérales (infirmières, autoentrepreneurs…)".

Une stratégie d’enracinement

Pour le groupe fondé en 1997, l’enjeu dépasse la simple distribution de véhicules. "Partout où nous allons, nous ne venons pas simplement pour vendre des voitures. Nous venons pour nous installer, pour nous développer, pour nous enraciner", martelait Yin Tongyue, PDG du groupe, lors du lancement parisien de la marque le 10 avril dernier.

Cette volonté de soft landing se traduit par un déploiement industriel et intellectuel concret. Le constructeur a annoncé l’installation d’un nouveau pôle R&D à Paris La Défense. Ce centre aura pour mission d’adapter les futures citadines du groupe aux exigences spécifiques du marché européen.

Le site de la Zona Franca de Barcelone, où il assemble l’Omoda 5 ainsi que le Jaecoo 7, lui sert de base industrielle continentale pour conquérir le marché européen. Chery entend produire 200 000 véhicules par an en Europe d’ici à 2029, en intégrant 50 % de composants locaux. De quoi de contourner les tensions commerciales entre l’Europe et la Chine.