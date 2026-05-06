C’est un drôle de nom pour une drôle d’auto. Mais pourquoi l’I-Caur est-elle si curieusement baptisée ? En fait, tout est de la faute d’Apple et remonte à l’époque ou la pomme nourrissait des ambitions dans l’automobile.

Après l’IMac et l’IPhone, la firme de Cuppertino a donc logiquement déposé le nom d’ICar pour le monde entier, à l’exception de la Chine, puisque l’empire du Milieu fait toujours exception en matière de dépôts légaux et de droits d’auteur.

La Chine s’engouffre dans la tendance « boxy »

Le sachant, le groupe Chery a sauté sur l’occasion, en 2023 en cherchant à créer sa nouvelle marque. Va pour ICar en Chine puisqu’initialement, elle devait rester cantonnée non pas seulement à Canton, mais dans le pays tout entier.

Sauf qu’en avril 2025, la direction a changé d’avis et décidé de la lancer partout sur la planète et, du coup de rajouter un « u » pour envahir le monde à coups d’I-Caur sans s’attirer les foudres des avocats d’Apple.

Mais qu’est ce qui donne une telle confiance à Chery qui a déjà exporté cette marque dans 40 pays, envisage de le faire dans 60 autres et s’apprête à débouler en France dès l’année prochaine ?

Car le groupe chinois (contrôlé à plus de 60 % par l’État) a bien observé la dernière tendance en matière de design automobile : le boxy, littéralement « la boîte ». C’est sans aucun doute la meilleure manière de définir le style carré des autos dont il est question et qui sont inspiré des lourds 4x4 à l’ancienne.

Sauf que ces lignes, sorties de la nuit des temps, font un retour en force, au point ou le Classe G de Mercedes se vend comme jamais, que l’étoile de Stuttgart va lui offrir un petit frère et que d’autres, à l’instar d’Audi, entendent se lancer dans l’aventure. Le Boxy plaît, et pas que dans le premium, puisque le Suzuki Jimny est devenu cultissime et que les Coréens Hyundai-Kia en disposent eux aussi à leur catalogue dans plusieurs pays.

C’est donc en toute confiance qu’ICaur va débarquer en France, dès l’an prochain avec deux modèles. Le premier, le V27 est un SUV du segment D, du même rayon que le Hyundai Santa Fe ou son cousin Kia Sorento.

Cet ICaur V27 est précisément un SUV, et non un 4X4 pur et dur. La route est son royaume et il doit se contenter de galipettes off road sages malgré son look baroudeur à l’extérieur, et même dans l’habitacle ou sa planche très verticale, et très Land Rover Defender, dispose de poignées de maintien pour donner l’illusion à ses passagers qu’ils vont aller affronter la brousse, grâce à ses 4 roues motrices. Ils pourront aussi caser facilement leurs bagages dans l’énorme malle de 744 l.

Certes, ce V27 appartient à un segment qui vend très peu d’autos en France, du moins au rayon généraliste. Sauf que les tarifs appliqués dans les pays qui le commercialisent déjà peuvent laisser présager un succès beaucoup plus large que celui que rencontre aujourd’hui ce segment de niche.

Car l’engin de 5,05 m sera disponible en mode électrique avec un prolongateur d’autonomie. Au menu : deux électromoteurs qui distillent en cumulé 449 ch et sont gavés de watts par un petit bloc thermique turbo Atkinson de 1,5 l.

Rien de révolutionnaire dans cette architecture, sauf que l’auto, ultra-équipée, avec une autonomie de niveau 3 et un écran de plus de 15 pouces est plutôt bien assemblé et se vend actuellement, sur les marchés où elle est distribuée, entre 37 000 et 42 000 euros, soit le tarif d’un SUV B européen, sans le moindre prolongateur d’autonomie, ou même d'une citadine tout aussi électrique comme la Volkswagen ID Polo.

Au moins deux autres modèles possibles en Europe

Évidemment, et même si le V27 risque de se vendre un peu plus que les grands SUV concurrents, il ne va pas de se transformer instantanément en best-seller. En fait, il est là pour épater la galerie et préparer le terrain pour la suite. Et elle est nombreuse. Outre le V25 de 4,80 m, la maison Chery dispose également d’un iCaur V23 de 4,22 m. Ce SUV B est déjà l’électrique le plus vendu en Asie du Sud Est.

Sauf que Chery hésite toujours à importer dans l’hexagone ses modèles 100 % électriques, pour cause de taxes de douanes dont serait affublé ce « petit » Boxy V23. Mais ses configurations sont intéressantes pour notre marché, puisqu’il est disponible avec une batterie LFP de 59,9 kWh ou NMC de 81,8 kWh. Le tout vendu à un tarif chinois : à partir de 35 000 euros.

Côté finitions, l’armada d’ICaur qui doit débarquer se veut plus haut de gamme qu’Omoda et Jaecoo, et devra se trouver des distributeurs dans le pays, ou en passer par la centaine de concessionnaires du groupe chinois attendu en France à la fin de l’année. Un chiffre pas trop difficile à atteindre, puisqu’ils sont déjà 70.