Le Mercedes Classe G plaît plus que jamais aux riches et signe un nouveau record de ventes

42 260 exemplaires. Voilà le nombre de Mercedes Classe G qui s’étaient vendus dans le monde en 2024. Malgré le renouvellement du modèle cette année-là, il signait le second chiffre le plus haut jamais enregistré après son record en 2023 avec 42 708 unités écoulées. Ces chiffres laissaient imaginer qu’en 2025, première année pleine du modèle restylé et renforcé par une inédite version 100 % électrique, le Classe G pouvait battre un nouveau record absolu de ventes.

Eh bien c’est le cas et pas qu’un peu : pas moins de 49 700 exemplaires du Classe G ont trouvé preneur dans le monde en 2025 d’après le constructeur allemand. C’est un nouveau record absolu enregistré alors que le « Gelandewagen » existe depuis 1979 et le nom « Classe G » depuis 1990. Même s’il repose toujours sur un châssis séparé à la technologie bien plus rustique celle des monocoques des SUV classiques, le vénérable tout-terrain allemand plaît plus que jamais !

Pas de chiffre pour le nouveau Classe G électrique

Il y a quelques mois, on apprenait que Mercedes avait tout de même été déçu des chiffres de vente de sa nouvelle déclinaison électrique, nettement moins appréciée que le Classe G thermique. Dans son nouveau communiqué officiel, Mercedes ne détaille pas les chiffres du G580 à batteries mais affirme qu’il a « contribué à battre ce record et permis d’attirer de nouveaux acheteurs ».

En France, le Classe G débute actuellement à 161 951€ en version G450d diesel et à 184 951€ en déclinaison 100 % électrique. Autant dire qu’on parle bien d’une voiture de grand luxe, qui semble plaire toujours autant à la clientèle visée grâce à son design si fort et traditionnel.

Et bientôt le cabriolet !

Ce record de ventes pourrait être à nouveau battu en 2026 sachant que la gamme du Classe G doit se renforcer d’un cabriolet d’ici quelques semaines. Rappelons aussi que Mercedes prépare un « petit » Classe G reposant sur une plateforme différente, moins cher et inspiré de son design. La marque à l’étoile n’a pas fini de surfer sur le succès de cette institution presque éternelle !