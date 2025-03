Le Mercedes Classe G est un véhicule un peu à part dans le monde des voitures de luxe. Né véritable baroudeur à la fin des années 70, il a lentement dérivé vers l’opulence au fil des décennies jusqu’à devenir une icône des voitures d’exception tout en conservant des capacités tout-terrain extraordinaires.

Alors que tous les SUV modernes reposent sur un châssis monocoque fort d’une technologie ultra-moderne, l’Allemand conserve son châssis séparé et un pont arrière rigide aux qualités routières inévitablement en deçà de celles de ses concurrents comme le Range Rover ou le Porsche Cayenne, même s’il s’est régulièrement amélioré pour offrir des prestations de pointe. Depuis l’année dernière, il existe aussi dans une inédite version 100% électrique.

Presque un record de ventes

En 2024, l’arrivée d’une mouture profondément revue a inévitablement conduit les ventes du Mercedes Classe G à baisser un peu. Mais justement, cette baisse n’a été que d’un petit % ! Avec 42 260 exemplaires vendus l’année dernière contre 42 708 en 2023, il fait quasiment aussi bien que sur l’année de son record mondial. De son côté, le Porsche Cayenne a dépassé les 100 000 exemplaires sur cette même année 2024 mais le BMW XM s’est contenté de 7 813 exemplaires vendus.

Sachant que ce Mercedes Classe G dispose désormais de sa version électrique en plus des déclinaisons thermiques (G500 et G63 mais aussi G350d dans d’autres marchés), il risque de signer un nouveau record de vente en 2025. En Europe, sa variante à zéro émissions lui permettra de ne pas souffrir des problèmes liés aux quotas de CO2 que sa déclinaison thermique contribue à exploser.

Bientôt un petit frère

Compte tenu de ce succès impressionnant (rappelons que son premier prix en France est de 171 701€ tout de même), on comprend pourquoi Mercedes prépare un « petit » Classe G en complément dans la gamme. S’il s’équipe de motorisations électrifiées et affiche un prix sensiblement plus bas, il risque de faire un véritable malheur partout dans le monde !