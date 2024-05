La durabilité impressionnante du Mercedes Classe G

Le Mercedes Classe G a connu de nombreuses améliorations depuis son arrivée en 1979 et il se refuse à mourir. Plus étonnant, le 4x4 baroudeur devenu un engin de grand luxe ne s’est jamais aussi bien vendu qu’aujourd’hui alors qu’il a dépassé les 45 ans de carrière : il s’est écoulé à 41 174 exemplaires dans le monde en 2021 et ses ventes avaient augmenté de 14% en 2022. En 2023, elles ont encore augmenté de 11%. Oui, ce vieux briscard devenu hors de prix se vend davantage dans le monde que la Porsche Taycan électrique.

Et d’après les communicants de la marque, il affiche également une très belle durabilité sur le long terme. D’après le patron d’AMG et des lignes de modèles Classe G et Maybach Michael Schiebe, « 80% des Mercedes Classe G vendus depuis le début seraient encore en circulation aujourd’hui » dans une déclaration relayée par les journalistes américains de Motor1. Un chiffre impressionnant puisqu’il bat à ce niveau Porsche : en 2020, la marque allemande affirmait en effet que « plus de 70% de tous ses véhicules produits depuis le début étaient toujours sur la route ».

Encore beaucoup de Classe G qui arrivent…

Rappelons que le Classe G vient de subir une nouvelle mise à jour importante : toute la gamme thermique dispose désormais de groupes motopropulseurs électrifiés en 48 volts et le vénérable 4x4 existe aussi en version 100% électrique pour la première fois de son histoire. Le nombre de Mercedes Classe G en circulation devrait donc bientôt augmenter à nouveau, sachant qu’il s’en vendait encore plus de 40 000 à l’année !