Le record de vente impressionnant du Porsche Cayenne

102 889, voilà le nombre de Porsche Cayenne vendus dans le monde en 2024. Le grand SUV du constructeur de Zuffenhausen reste plus que jamais le best-seller de la gamme, désormais loin devant le Macan même lorsqu’on additionne les ventes de sa version thermiques et celle de la nouvelle mouture électrique (64 517 + 18 218).

Même lorsque Porsche ne proposait ni la Panamera ni le Macan comme alternatives dans sa gamme familiale, jamais ce Cayenne n'avait dépassé les 100 000 exemplaires vendus en une année.

La gamme de motorisations la mieux adaptée à la demande ?

Il s’agit ainsi d’un record absolu dans toute l’histoire du Cayenne, lancé pour la première fois en 2002. Le « sauveur » de Porsche au début du siècle demeure donc toujours sa poule aux œufs d’or et alors que les ventes de modèles électriques peinent à atteindre les niveaux attendus aux Etats-Unis et surtout en Europe, la gamme de motorisations thermiques (à hybridation légère) ou hybrides rechargeables du SUV permet visiblement de répondre au mieux à la demande actuelle.

Rappelons qu’un tout nouveau Cayenne électrique est attendu avant la fin de la décennie actuelle. Mais au vu des chiffres de vente du modèle thermique actuel, on voit mal comment ce dernier pourrait disparaître du catalogue dans un futur proche ! Aux dernières nouvelles, il doit d’ailleurs subir une nouvelle mise à jour technique d’ici quelques années après son restylage de mi-carrière intervenu en 2023. Et n’oublions pas que tant que Porsche vend des Cayenne, le constructeur allemand peut consacrer de gros moyens au développement de ses modèles sportifs les plus excitants à conduire…