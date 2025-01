L’actuel Porsche Cayenne va bénéficier d’un lifting pour accompagner le futur Cayenne électrique.

Chez Porsche, il est acté que les nouveaux véhicules seront électriques et que seule la Porsche 911 conservera le plus longtemps possible des motorisations thermiques. Mais on ne peut pas dire que les ventes de véhicules électriques compensent celles des véhicules thermiques, que ce soit chez Porsche comme chez de nombreux constructeurs qui voient chuter leur courbe des ventes et leur niveau de production.

Face à ce constat, Porsche s’est décidée à revoir ses prévisions de mise à la retraite des modèles thermiques. Si la marque allemande n’a pas réussi à le faire pour le Macan dont la nouvelle génération électrique est la seule en vente, elle va se rattraper avec le Porsche Cayenne qui va bénéficier d’un second restylage pour rester au catalogue de la marque aux côtés du nouveau Porsche Cayenne Electric et cela jusqu'en 2030, voire plus sur certains marchés.

Un petit air de 911

Pour le second lifting du Porsche Cayenne, la marque sportive de Stuttgart ne devrait pas faire des folies. On le voit sur ces photos d’un Porsche Cayenne Coupé que le modèle reçoit des modifications au niveau de la partie avant. Ainsi les prises d’air dans le bouclier ressemblent à celles de la Porsche 911 qui vient, elle aussi, d’être restylée.

Un lifting a minima afin de limiter les coûts

Le véhicule est encore bien camouflé et il ne faut pas se fier aux antibrouillards qui sont placés de chaque côté du bouclier ils sont faux et font partie du camouflage. Pas de raison non plus pour que Porsche revoie les dimensions de son modèle, ni qu’il modifie profondément l’arrière du véhicule.

Les motorisations actuelles devraient être conservées

Pour le moment, la fiche technique de ce véhicule « phase 3 » n’est pas encore connue, mais il ne devrait pas y avoir trop de modifications au niveau des trains roulants comme des motorisations. Toutefois, des réglages différents pour une meilleure efficience pourraient être envisagés, ainsi le V8 devrait être modifié pour répondre aux exigences environnementales. À bord, il pourrait y avoir une mise à jour de l’offre numérique afin de rendre ce modèle plus moderne.