Il est sûr de lui. Zhang Zuyi, le président de Chery à l’international le martèle : « en trois ans, nous avons vendu 1 million de Jaecoo et Omoda. Dorénavant, nous allons en vendre 1 million chaque année ».

Le groupe chinois aux neuf marques ne cache pas ses ambitions, notamment en Europe ou il est présent depuis quelques années, et en France ou il a démarré en fanfare il y a à moins d’un mois avec ces deux marques. En misant sur 100 concessionnaires dans l’hexagone dès le lancement, les nouveaux venus ont déjà vendu plus de 1 500 autos.

De deux marques importées cette année, le Chinois passera à cinq l’an prochain

La suite ? Une déferlante de marques et de modèles à venir d’ici deux ans et un début d’offensive fixé dès cet été avec l’ouverture d’une première concession Chery en France. Ce nouveau venu, se veut un concurrent de Dacia, « mais pas celui d’aujourd’hui, confie ce cadre commercial européen, celui des débuts », histoire de souligner son agressivité commerciale. C’est le positionnement de cette marque chinoise dont les tarifs, que l’on attend ravageurs, et les modèles, devraient être annoncés très vite.

Jaecoo et Omoda sont donc les étendards généralistes de ce groupe de l’empire du Milieu détenu à 80 % par l’État, et Chery son pendant à bas prix. Mais pas question de s’arrêter là. Plus chères et plus premium, deux autres marques vont apparaître en France en 2027.

I-Caur participera à ce débarquement. Pourquoi ce drôle de nom ? En réalité, cette marque s’appelle I-Car, et c’est sous ce blason que ces autos sont vendues en Chine. Or, du temps ou Apple avait quelques velléités automobiles, la pomme avait déposé le nom I-Car dans tous les pays, hormis la Chine, justement. D’où le recours à un « u » supplémentaire pour les I-car vendues hors du pays.

Avec son look d’ultra baroudeur, ce SUV sera notamment disponible dans une intéressante configuration électrique avec prolongateur d’autonomie, deux électromoteurs et 449ch.

Son arrivée sera le premier pas du groupe Chery en Europe dans un domaine qu’il n’aborde pas encore chez nous : le premium, ou presque. Un niveau de gamme qui aura sa facette simili off-road donc avec I-Caur, mais aussi plus élégante avec une cinquième marque qui, elle aussi, arrivera l’an prochain.

Les SUV Lepas, conçues sur la même plateforme, et doté des mêmes motorisations que son frère à gros crampons, se veulent plus BCBG et sont déjà en vente en Espagne.

Ce sont donc trois nouvelles marques et 6 nouveaux modèles qui s’apprêtent à garnir les showrooms d’ici la fin 2027. Des concessions qui devraient eux aussi se multiplier et finir l’année à 170 au lieu de la centaine aujourd’hui ouverts.

Mais à ces nouvelles marques il convie d’ajouter les petites sœurs des modèles déjà disponibles dans l’une des marques déjà distribuée chez nous : Omoda. Le 4 est un SUV B de 4,42m disponible avec une motorisation hybride de 224ch. Plus petit, l’Omoda 2 complétera la gamme fin 2027 du long de ses 4,02m.

Reste une inconnue dans cette déferlante et elle s’appelle Freelander. Chery a bel et bien racheté cette entité à Jaguar-Land Rover et elle entend bien en faire une marque à part entière, avec plusieurs modèles. Reste à savoir dans quels pays ils seront distribués. Une décision qui ne semble pas encore prise. Seule chose connue : l’ex-Anglais devrait se transformer en véritable haut de gamme techno chargé de trôner au sommet des marques du groupe. Chery ne va pas, du moins pour le moment, jouer cette carte réellement premium en France ni avec Freelander, ni avec Luxeed, son autre marque haut de gamme, mais l’expression "il ne faut jamais dire jamais" semble aujourd"hui devenu un proverbe chinois.

Freelander européen ou pas, Chery entend bien asseoir son emprise européenne au-delà des concessionnaires. Son implantation passe par des centres de R&D dont celui qui est déjà ouvert en Allemagne, et un second qui se met en place en ce moment en France, à La Défense et qui va achever le développement de l’Omoda 2.

Plusieurs usines en Europe

Des autos développées qu’il faut ensuite assembler. Et Chary s’apprête à fabriquer ses Jaecoo 5 et 7 à Bercelone en Espagne. La suite ? Tonguye Yin, le président du groupe la résume : « nous ne pouvons pas nous contenter d’une seule usine en Europe ». Son idée ? « Réaliser des joint-venture avec des constructeurs existants ». En somme, profiter des unités en sous production chronique disséminées dans l’Union européenne, pour qu’elles assemblent des Jaecoo Omoda et autres Chery.

Des négociations seraient déjà engagées dans ce sens avec des constructeurs occidentaux. Avec Stellantis qui serait prêt à céder tout ou partie de quatre de ses usines européennes ? On sait que Dongfeng serait intéressé par celle de Rennes – la Jeannais notamment. On ignore, pour le moment, si Chery l’est aussi. Reste que ce déploiement, ou plutôt débarquement, devrait inquiéter un tant soit peu les marques européennes, si elles ne le sont déjà.