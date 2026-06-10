KTM est prévenue : Ducati débarque en enduro avec une arme qui ne ressemble à aucune autre

Avec la nouvelle Desmo450 EDS, Ducati ne présente pas simplement une nouvelle moto. La marque italienne lance une offensive stratégique sur l'un des derniers bastions qui lui échappaient encore. Et le message est limpide : KTM est désormais attaquée sur son propre terrain.

L'enduro n'a jamais été un simple motocross avec un phare. C'est une discipline à part. Des heures de pilotage. Des pierres. Des racines. De la boue. Des montées impossibles. Des descentes qui détruisent les bras. Des moteurs qui surchauffent. Des pilotes qui finissent épuisés. Ducati le sait parfaitement.

C'est pourquoi les ingénieurs italiens sont partis de la base de la Desmo450 MX pour créer une machine profondément différente. Le réservoir passe à 8,5 litres. Les roues adoptent le format classique 21 pouces à l'avant et 18 pouces à l'arrière. Les pneus Metzeler Six Days Extreme annoncent immédiatement la couleur.

Et surtout, toute la moto a été pensée pour survivre. Protège-mains. Sabot moteur. Protections d'embrayage. Protection d'alternateur. Ventilateur électrique de refroidissement. Chaque détail rappelle que l'enduro ne pardonne rien.

Le pari fou du Desmodromique

Mais la véritable révolution se cache ailleurs. Dans le moteur. Alors que toute la concurrence utilise des architectures relativement classiques, Ducati persiste avec ce qui constitue sa signature historique : la distribution desmodromique.

Une technologie que l'on retrouve normalement sur les Panigale et les MotoGP. Pas sur une moto destinée à escalader des pierriers. Et pourtant. Les ingénieurs italiens sont convaincus que cette architecture permet d'obtenir exactement ce dont un pilote d'enduro a besoin : du couple à bas régime, de la motricité, de la progressivité et une capacité à prendre des tours que peu de monocylindres peuvent revendiquer.

Le monocylindre a été profondément revu. Corps d'injection réduit à 42 mm. Arbres à cames spécifiques. Taux de compression abaissé. Volant moteur plus lourd. Boîte à six rapports dédiée. Tout a été recalibré pour privilégier le contrôle plutôt que la brutalité.

L'autre surprise vient de l'électronique. Longtemps considérée comme inutile en tout-terrain, elle devient désormais un argument majeur. Avec son kit Racing, Ducati introduit un contrôle de traction spécifiquement développé pour l'enduro. Pas un système simplifié. Pas un gadget marketing. Un véritable DTC inspiré de la compétition.

La particularité ? Le système analyse le patinage réel de la roue arrière et sait reconnaître automatiquement certaines situations où il ne doit pas intervenir. Comme les sauts. Mieux encore, le pilote peut le neutraliser temporairement simplement en actionnant légèrement l'embrayage. Une sophistication encore rarement vue dans cette catégorie.

Last but not least, Ducati innove avec une maintenance basée sur l'usage réel. Bienvenue dans le monde de l’algorithme d'usure. Au lieu d'échéances fixes, un algorithme calcule en temps réel l'indice de sollicitation du moteur.

La maintenance est personnalisée : les intervalles (MID et FULL) sont ajustés via l'application X-Link selon que le pilote est un professionnel intensif ou un amateur, évitant ainsi les interventions inutiles ou, au contraire, prévenant l'usure précoce.

Cette Desmo450 EDS arrive au moment où KTM tente de tourner la page d'une crise financière qui a secoué tout le secteur. Pendant que les Autrichiens restructurent leur organisation, Ducati investit massivement. Motocross. Enduro. Compétition. Développement. Réseau. L'expansion est spectaculaire. Et ce n'est certainement pas un hasard. Ducati sent qu'une fenêtre s'est ouverte. Au point que le catalogue Ducati Performance propose des pièces usinées, des échappements Akrapovič en titane, et une ligne de vêtements dédiée (Alpinestars, Arai, Spidi) conçue avec Drudi Performance.

Lancement ? Disponible chez certains concessionnaires européens dès juillet 2026, avec un déploiement mondial prévu par la suite.

La Desmo450 EDS n'est probablement pas destinée à devenir immédiatement la reine de l'enduro. Ce n'est pas son objectif. Son véritable rôle est ailleurs. Elle démontre que Ducati ne veut plus être seulement un constructeur de sportives ou de motos de route haut de gamme.

La marque veut désormais exister partout. Sur l'asphalte. Dans le sable. Dans la boue. Dans les forêts. Et même au sommet des montagnes.

Pour la première fois de son histoire moderne, Ducati s'attaque frontalement à l'univers de l'enduro. Et lorsque Borgo Panigale décide d'entrer dans une catégorie, l'histoire récente montre généralement qu'il ne s'agit jamais d'une simple visite de courtoisie. KTM, Husqvarna, Beta et GasGas sont désormais prévenues. La guerre des sentiers vient officiellement de commencer.