Sur un marché moto de plus en plus obsédé par les chiffres, que ce soit la puissance des motos, l’électronique, ou encore avec des équipements parfois démesurés par rapport à l’usage, un modèle fait sérieusement réfléchir Honda : la GB350.

Une référence qui se vend particulièrement bien en Inde, mais aussi au Japon, et ça sans écran TFT de la taille d’une tablette ni puissance à trois chiffres.

Honda nous ramène à l’essentiel avec une moto qui affiche fièrement… 21 chevaux.

Et c’est sans doute ce qui fait la force principale de la GB350S (appelée CB350 en Inde), sa simplicité.

Commercialisés depuis maintenant quatre ans, d’abord en Inde, puis au Japon avant d’arriver en Europe plus récemment, la Honda GB350S et son monocylindre refroidi par air ne se prennent pas pour ce qu’ils ne sont pas. Ce n’est pas une moto conçue pour les longs trajets à grande vitesse, ni pour les amateurs de sensations fortes.

Comment la Honda GB350 a transformé ses points faibles en points forts ?

L’essentiel réside dans le ressenti qu’elle procure : une réponse souple, un fonctionnement prévisible et une conduite détendue qui ne requiert ni expérience ni effort constant. Concrètement, cela se traduit par des trajets quotidiens sans stress et des escapades sans complications. Elle n’excelle dans aucun domaine particulier, mais elle ne présente aucun défaut majeur sur les points essentiels.

Il en résulte aussi un entretien moins délicat et une meilleure accessibilité pour tous les types de motards.

Et si la GB350 se vend aussi bien, c’est qu’elle répond à un besoin réel que de nombreux constructeurs ont négligé : des motos faciles à utiliser, pratiques et raisonnables.

Paradoxalement, si la GB350 est accessible à tout le monde, ce n’est pas une moto pour tout le monde, et c’est précisément là que réside sa force. C’est une moto pour ceux qui veulent rouler sans complications, sans se soucier des performances et sans payer pour des options inutiles.

Sur le papier, elle peut sembler peu attrayante. Mais en pratique, c’est exactement ce dont de nombreux motards ont besoin. Un argument implacable sur un marché saturé par la course à la puissance et aux équipements technologiques. Un retour aux sources qui pourrait inspirer Honda pour ses prochains modèles.