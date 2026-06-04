Le Japon abandonne-t-il ses motos mythiques ? Le « Made in Japan » pourrait bientôt n’être plus qu’un souvenir

Pourtant, derrière cette image presque sacrée, une transformation silencieuse est déjà en marche. Contrairement à une idée largement répandue, les grandes sportives japonaises ne sont pas encore massivement produites hors de l'archipel. Une Kawasaki ZX-6R ou une Honda CBR600RR vendue aujourd'hui en Europe continue généralement de sortir d'une usine japonaise. Les codes de fabrication visibles sur les cadres en témoignent encore.

Mais le débat qui agite désormais l'industrie n'est plus de savoir ce qui se passe aujourd'hui. La véritable question concerne demain.

Depuis plusieurs années, des observateurs spécialisés dans les brevets, les fournisseurs et les mouvements industriels des grands constructeurs japonais évoquent une même tendance de fond : les motos supersportives de 600 cc pourraient être les prochaines à quitter progressivement le Japon.

Pourquoi ? Tout simplement parce que leur modèle économique devient de plus en plus difficile à défendre. Le marché des quatre-cylindres sportifs n'a plus rien à voir avec celui des années 2000. Les volumes de vente se sont effondrés tandis que les coûts de production, eux, continuent de grimper. Maintenir au Japon des chaînes dédiées à des machines aussi sophistiquées représente désormais un investissement considérable pour des retours de plus en plus limités. Et pendant ce temps, la concurrence change de visage.

La Chine bouleverse les équilibres

Alors que Honda, Yamaha, Kawasaki et Suzuki continuent de produire des mécaniques extrêmement raffinées, des constructeurs comme CFMoto, QJMotor ou Kove progressent rapidement sur les marchés internationaux avec des motos plus accessibles et de plus en plus compétitives.

Cette pression oblige les marques japonaises à repenser l'ensemble de leur organisation industrielle. D'autant que la délocalisation n'est plus une hypothèse théorique.

Honda l'a déjà démontré avec les CBR500R et CBR650R, dont la production a été transférée en Thaïlande malgré les protestations initiales des puristes. Quelques années plus tard, la polémique a pratiquement disparu.

Kawasaki suit une trajectoire similaire avec son importante implantation industrielle de Rayong, en Thaïlande, tandis que d'autres partenariats régionaux se développent en Malaisie et dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Autrement dit, la mutation a déjà commencé. La seule différence est qu'elle n'avait pas encore touché les motos les plus symboliques.

Derrière cette évolution se cache un terme que le grand public connaît rarement : CKD, pour « Completely Knocked Down ». Le principe est simple. Les composants stratégiques continuent d'être conçus et fabriqués au Japon — moteurs, électronique, calculateurs, systèmes d'injection — tandis que certaines opérations plus coûteuses en main-d'œuvre, comme l'assemblage final, la logistique, les sous-cadres ou encore les éléments plastiques, sont transférées vers des pays à coûts réduits.

Cette approche permet aux constructeurs de conserver le contrôle technique tout en réduisant fortement les dépenses de production. C'est précisément ce modèle que de nombreux analystes imaginent pour la prochaine génération de sportives japonaises.

Techniquement, les usines thaïlandaises modernes n'ont plus grand-chose à envier aux sites japonais. Les standards de fabrication y sont extrêmement élevés et la majorité des utilisateurs seraient incapables de distinguer une moto assemblée à Rayong d'une moto sortie directement d'Akashi.

Le problème n'est donc pas industriel. Il est émotionnel. Parce qu'acheter une Ninja ou une CBR n'a jamais consisté uniquement à acheter une machine. C'est aussi acheter une histoire, une culture, une certaine idée de l'excellence mécanique japonaise. Et c'est précisément ce lien affectif qui pourrait être mis à l'épreuve dans les années à venir.

Personne ne peut aujourd'hui affirmer que les futures ZX-6R ou CBR600RR quitteront définitivement le Japon. En revanche, tous les indicateurs montrent que les constructeurs préparent activement cette possibilité.

Made in Japan, le crépuscule… Les 600 cc, trop coûteuses à produire, pourraient quitter les usines historiques. La Thaïlande, pôle industriel, les accueillera. La Chine, menace, oblige le Japon à réagir. Les puristes, attachés au mythe, résistent. Mais l'économie, parfois, est plus forte. La qualité, identique. L'émotion, différente.