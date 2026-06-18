En production continue depuis 1932, la Royal Enfield Bullet est la plus ancienne lignée de l’histoire du deux-roues. La vénérable indienne d’origine britannique ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire en adoptant le bloc bicylindre parallèle de 650 cm³ de la marque. Sur la Bullet il offre 47 chevaux et un couple de 52 Nm, et est associé à une boîte à 6 rapports.

Harmonieux mélange entre authenticité et modernité, la Bullet 650 arrive maintenant dans les concessions françaises de la firme indienne.

La Bullet 650 conserve scrupuleusement les codes esthétiques qui ont forgé sa légende à travers les années. On retrouve donc le cadre en acier tubulaire traditionnel et les incontournables liserés de réservoir peints à la main par les artisans de Chennai. L’emblématique phare avant « Œil-De-Tigre », les badges de réservoir ailés et une position de conduite droite sont également de la partie pour la moyenne cylindrée rétro.

Un nouveau twin 650 dans la gamme Royal Enfield

Elle dispose également d’un un cadran analogique et d’un petit écran numérique indiquant le niveau de carburant, le kilométrage, le rapport engagé ou encore les rappels d’entretien, de l’ABS à deux canaux.

La nouvelle Royal Enfield Bullet 650 reste un beau bébé avec un poids affiché sur la balance de 244 kg en ordre de marche (réservoir de 14,8 litres).

Pour son arrivée dans les concessions françaises, la nouvelle venue dans le catalogue Royal Enfield est disponible dans une seule version : Cannon Black, et affichée à partir de 7 340 euros.